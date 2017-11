Un embajador sin filtro: “Hoy, con la gestión de Macri,se terminó la impunidad en Argentina”

!!Hoy afortunadamente, gracias a la gestión que tenemos actualmente,¡¡¡la impunidad se termino!!!; ahora erradicar la corrupción, es un tema mucho más largo,¿ no? pero no hay más impunidad en Argentina” dijo sin vuelta ante “el Retrato…” el embajador Ramón Puerta, en una parte del extenso “mano a mano” con este Portal.

el R.: Años atrás, varios años atrás, por diferentes situaciones, circulaban frases, mitos del tipo “no te metás”, “no participes”, “no te metas en política”, “yo no entiendo ni quiero entender de política”, ¿miedos? ¿esconderse en el rebaño?, siguen teniendo vigencia hoy en día?

FDR: Yo creo que esas frases no solo son de Argentina, son frases, que se extienden porque aparecieron hechos de corrupción muy espantosos, que han ocurrido en democracia y en manos de determinados políticos. Yo ni siquiera creo que hayan sido la mayoría de los políticos, pero bien, ha habido muchos casos , eso trae desprestigio y un análisis rápido y superficial hace que se condene a la política en general. Te aseguro que hay muchos más políticos honestos que de los otros. Lo que pasa es que en un sistema corrupto, con impunidad, que hoy afortunadamente, gracias a la gestión que tenemos actualmente de Macri ,¡¡¡la impunidad se termino!!!, ahora erradicar la corrupción, es un tema mucho más largo,¿ no? pero no hay más impunidad en Argentina.

el R.: es decir que sería importante la participación, porque cuanta más gente participe ¿habrá menos oportunidades para la corrupción?

FDR: “Hay que participar. Nosotros, desde la Embajada, intentamos lograr esa participación, realizando actividades para que participen los argentinos en España, el propósito es dar un aire diferente, no solo administrativo, sino de vivencia y convivencia, lo hacemos como mensaje de armonía.Creemos en un espacio de Argentina en España abierto, no solo administrativo o protocolario.

Por ejemplo la invitación para ver el River Boca, gracias al impulso y el buen hacer de Alcira, alguien que no solo trabaja sino que transmite ese criterio; ese mensaje de encuentro, de armonía y lo hemos visualizado, en ese evento. Estábamos sentados fanáticos de River y fanáticos de Boca; cualquiera puede alentar su equipo o gritar un gol o llevar su camiseta o bufanda o la bandera de su club. La noche del partido, vimos tres goles y cada uno gritó el de su equipo y después del partido salimos a la calle y nos sacamos una foto todos juntos”.

“Lo que hicimos fue celebrar y vivir como argentinos, además hubo un gesto que lo recordó porque una compañera, Marisol llevó una bufanda que decía Argentina y ese fue el mensaje, Argentinos conviviendo y compartiendo.”

el R: “Cristina Kirchner, es senadora y la pregunta es ; ¿se presento como senadora para continuar activamente en política o para estar aforada y eludir la justicia?

FDR: “ Yo no eludo nunca una pregunta, tengo una muy mala opinión de Cristina. Mi opinión no va a ser imparcial, está cargada de sentimientos que se fueron engendrando por distintos desencuentros, entonces obvio que mi opinión esté cargada de subjetividad, pero respondo, creo que los argentinos van a coincidir conmigo, me parece que hay una actitud, por lo menos una, que permite sospechar lo que usted pregunta.”