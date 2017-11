Rugby: Mar del Plata ganó en Montevideo y sumó su segunda victoria

En un cotejo válido por el Campeonato Argentino, Mar del Plata venció 24 a 5 a Uruguay XV y además de sumar su segundo triunfo, quedó en la segunda colocación a sólo un punto de Noreste. La próxima semana, en Mar del Plata Club, recibirá a Sur.

Después de un viaje muy largo (más de 1000 km), enfrentar a un Seleccionado Nacional y completar el objetivo de ganar, Mar del Plata cumplió y venció 24 a 5 a Uruguay XV.

En el primer tiempo comenzó muy bien la visita, que con sus forwards sometió y encontró espacios afuera, para que Franco Catuogno anota el try con el cual el “Trébol” empezaba arriba 7 a 0 en 14 minutos.

Luego fue una lucha para poder conseguir la pelota y luego disponer de la misma. Sobre los 32 una jugada de laboratorio encontró un line de Hernando para Rodrigo Fernández Criado y el ex capitán del Seleccionado Juvenil aprovechó su potencia para anotar su segundo try.

Podría haber sido aún mayor la ventaja, pero no pudo anotar el Trébol y se fue al descanso 14 a 0.

En la segunda mitad el que empezó mejor fue el equipo local, que tuvo gente que sobraba en la punta y el wing Andrés De León anotó el descuento.

A los 11´ y luego de una muy buena corrida de Tao Romero, los backs otra vez combinaron muy bien y se cortó Leo Sestelo, para anotar por segunda semana consecutiva.

Hubo que apelar a la defensa, jugaron con uno menos por la amarilla a Sebastián Hernando y después tuvieron varias chances de try, pero no se llegó al bonus y Mar del Plata ganó 24 a 5.

Una nueva victoria asegura la segunda posición un punto por debajo de Noreste. Ahora llegarán dos partidos de local para poder descansar en casa.

Síntesis

Uruguay XV (5): Maximiliano Chabert, Yamandu Arburuas, Diego De Pazos; Lorenzo Surraco, Juan Etcheberry; Juan Marcos Chamyan, Leandro Segredo, Juan Diego Ormaechea (C); Tomás Inciarte, Lucas Duran; Marcos Brovetto, Juan Larrosa, Joaquín Prada, Andrés De Leon; Ian Schmidt.

Cambios; Ignacio Buquet por Chabert; Guillermo Pujadas por Arburuas; Facundo Gattas por De Pazos; Santiago Piñeyrua por Ormaechea; Juan Quintero por Etchverry; Guillermo Kigel por Chamyan; Matias Pla por Duran; Baltasar Brum pr Inciarte.

Mar del Plata (24): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Facundo Raiteri, Rodrigo Fernández Criado; Tao Romero, Lucas Gasparri, Diego Jiménez; Rodrigo Iza (C), Tomás Catuogno; Franco Rodríguez Reinoso, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Franco Catuogno.

Cambios: 26´ PT Juan Montone por Gasparri; 9´ ST Iván Nemer por T. Sestelo, Leandro Pizzolo por Bertozzi, Rafael Riego por S. Rodríguez; 20´ ST Nicolás Blanco por Jiménez; 21´ ST Mariano Puglia por Iza, Emanuel Contino por T. Catuogno; 31´ ST Francisco Paklayan por Hernando

Entrenadores: Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Jorge Pereyra, Guido Román.

Primer Tiempo: 14´ Try de Franco Catuogno convertido por Leonardo Sestelo (MdP); 32´ Try de Rodrigo Fernández Criado convertido por Leonardo Sestelo (MdP);

Segundo Tiempo: 4´ Try Andrés De Leon (U); 9´ ST Penal de Leonardo Sestelo (MdP); 11´ Try de Leonardo Sestelo convertido por él mismo (MdP);

Tarjetas Amarillas: 8´ ST Lorenzo Surraco (U); 21´ ST Sebastián Hernando (ST);

Referee: Spirandelli (Rosario).

Cancha: Carrasco Polo, Montevideo.

Declaraciones

Franco Catuogno: “Fue un partido durísimo, com sabíamos que sería, Internacional, nos cuesta todo el doble, pero estamos muy contentos con el triunfo y nos da mucha confianza para lo que viene”.

Leandro Pizzolo: “Es un Seleccionado, aunque sea su segundo equipo, teníamos que mejorar el bache que tuvimos el partido pasado, nos enfocamos en eso, salió todo bien, estuvo dura la batalla de forwards, tenían un buen scrum, eran fuertes, pero doblegamos esfuerzos, tackles dobles, a parar más adelantes y los contuvimos”.

Resultados

Uruguay XV 5 – 24 Mar del Plata

Sur 27 – 28 Noreste

Entre Rios 40 – 27 Santa Fe.