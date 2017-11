Puerta: El kirchenerismo es una agrupación facciosa, no digan que son peronistas

Así como hay miles de compatriotas que diariamente cumplen con sus obligaciones laborales, estudiantiles o familiares, uno de ellos es quien nos representa a todos, tiene obviamente un cargo institucional y no solo representa a los argentinos sino a la Nación Argentina en España y es el embajador Federico Ramón Puerta, con quien iniciamos esta sección. El máximo representante en tierras españolas no le esquivó a nada. Habló del kirchnerismo, de Macri, de Cristina, de la corrupción, de la impunidad, entre otros temas

La entrevista en su despacho, fuera en la calle una tarde otoñal, dentro de la residencia, el tiempo es más breve que una tarde; poco más de media hora debido a otros compromisos oficiales, al entrar un escritorio de trabajo y una mesa sobre un costado, en el medio, un símbolo, el Escudo Nacional, papeles ordenados y su secretaria que nos preguntaL ¿Qué tomás?.. Respuesta a la gallega, con otra pregunta ¿Qué tenés? Elección luego de las opciones … mate cocido, hace mucho que no tomo uno…

Se acerca el entrevistado, pasos largos, directo, simple mano abierta y sonrisa …diálogo normal, no de alto cargo…¡ya ves como es esto…ya viste lo que soy..!

Sorprende y agrada encontrar un talante así en un funcionario de alto rango . Se agradece, porque supone una facilidad para la entrevista.

“El Retrato….” :A ver, después del River – Boca que vimos gracias a la iniciativa de la embajada de juntar gente para ver el clásico, me quedó una pregunta ¿y esto no se puede hacer en Argentina? Por que no somos capaces de respetar al que piensa distinto, sin enfrentamientos? De juntarnos los pro y los anti respetando al otro…

Federico Ramón Puerta: “Eso es convivencia, mirá, soy embajador del gobierno de Macri, pero soy peronista, el diálogo, el respeto, la educación por el diferente, forma parte de la convivencia. Es parte del cambio que debemos hacer todos, yo creo que somos capaces y en este momento tenemos un presidente que camina en esa dirección. Ocupo quizás la Embajada más importante que tiene Argentina en el exterior o en el mundo. Eso habla de un gobierno, abierto y que interpreta a todos los argentinos, es muy importante esa visión

El presidente Macri es absolutamente diferente a lo que fue, a lo que fueron, esos trece años de kirschnerismo, como dije soy peronista, no kirchnerista.

EL KIRCHENERISMO ES FRACTURA,NO DIGAN QUE SON PERONISTAS

el R…: Luego de ese periodo, que secuelas quedan, ¿hay odio entre los argentinos, hay rencor? Convivir no es que todos pensemos igual para facilitar, convivir es un esfuerzo porque no somos ni pensamos igual..

FDR: El kirchenerismo es fractura, enfrentamiento, yo lo respeto en su espacio, pero que no digan que son peronistas. Nada más. Hoy en Argentina, se puede disentir, es más, yo soy un embajador sin ser del partido de Macri, ni del radicalismo, yo no soy de Cambiemos. Ocupo quizás la embajada mas importante que tiene Argentina en el exterior o en el mundo. Eso habla de un gobierno, abierto y que interpreta a todos los argentinos, es muy importante esa visión

No se resuelve este problema de la fractura y del enfrentamiento solamente con la voluntad del Presidente, tenemos que caminar en esa dirección, fundamentalmente de la política, como soy peronista, yo creo que el gran desafío que tenemos ahora mismo, en este momento del siglo XXI, es intentar llegar al gobierno por primera vez, después del éxito del que está generando esta administración, o sea, trabajar desde la oposición sobre los aciertos del que esta hoy, obviamente corregir los errores y desde ya, cuando nos toque el turno, eh? .

Hay que hacer lo que falta, hay que complementar, seguir construyendo sobre lo positivo. Potenciar aciertos porque es muy importante porque en el éxito de este gobierno, está el éxito de la Argentina y está también el beneficio para el que venga en el futuro, porque el que venga en el futuro, podrá hacer lo que falta por que tendrá bases sólida en el éxito del que esta- Bueno, el actual gobierno cometerá errores como cualquier gobierno,, eso habrá que corregirlo y para eso la democracia brinda distintas alternativas. Ese es el desafío en una Argentina que estaba acostumbrada a que los gobiernos que lleguen, lo hagan porque fracasó el que estaba antes.

el R… Bueno, desde décadas atrás esa ha sido la característica aunque no eran gobiernos elegidos..

FRP: “Correcto, Lanusse tuvo que venir corriendo, tuvo que mandar su gente a Madrid corriendo a Puerta de Hierro, porque si no volvía Perón, no podía parar aquello, porque prácticamente se venía una guerra civil. Esto también le pasó años después a Alfonsín, cuando tuvo que pedir por favor que Menem asumiera el gobierno o incluso a mi cuando tuve que hacerme cargo del Gobierno porque se iba De la Rúa. Eso no es deseable.

Lo deseable es que ocurra todo lo contrario, o sea que luego del éxito de un gobierno, de una administración le siga otro gobierno pero para seguir avanzando. Nosotros tenemos que ser una de ellos;t enemos que salir de ese circulo vicioso y entrar en un circulo virtuoso, de trabajar El éxito de esta administración no está solo en lo que sea capaz de conseguir, su éxito esta en el que venga que siga construyendo.

el R…..: Si la entrevista no fuera con el embajador, sino con un hombre de tierra adentro; de un agricultor por ejemplo, está claro que para cosechar hay que sembrar, pero no solo se trata de tirar la semilla, hay que hacer más cosas y no solo esperar que llueva… ;quiero decir que no se trata de convocar elecciones como si de sembrar se tratara, para entusiasmar a la gente es necesario que sea a favor de algo, de provocar un cambio, de continuar un éxito o de participar , en todo caso, creo que se trata de fomentar principios y valores..pero como la tierra, debemos trabajar para ello.

FDR: “Obviamente que tenemos que hacerlo, pero vamos a ser lo más objetivo posible, el mundo vive unas horas difíciles, una gran crisis de valores, de principios. Fíjese que el tema trasciende enormemente a la Argentina y yo diría afecta a todas las democracias del planeta, el fenómenoTrump hay que saber leerlo,eh.? .el hecho del Brexit o lo que está pasando en Cataluña, también habla de un tema preocupante, entonces reconstruir valores, ir por los principios requiere de la reconstrucción de los partidos políticos. Estamos cayendo en una muy mala práctica, la de hablar de personas, yo escucho, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, a gente intelectualmente capaz, a personas encumbradas en el mundo de la economía, de la cultura, que dicen ¡yo no voto al partido… voto a la persona.!, y creen que dicen una genialidad y si estamos en una reunión hay mayoría de quienes opinan a favor de ese concepto.. ¡¡y ese es el principio del fin!!

Sin partidos, que son instituciones, hay gente que en 48 horas te arman un partido. Tenemos que tener un par de partidos como mínimo, la reconstrucción partidaria es tan importante y debe realizarse al únisono con la participación de la ciudadanía, que no sea algo de unos pocos.

Esta administración encabezada por el ingeniero Macri lo está haciendo, yo creo que el trabajo en la justicia es admirable.

el R.: A propósito, de la justicia, es un tema importantísimo que los poderes sean independientes (ahora en España no suena bien esto) pero es importantísimo que lo sean de verdad, que no haya injerencias, ni en Argentina ni en ningún país, como se decía desde siempre “el que la hace la paga punto, sea de donde sea, sea quien fuere”, si es político que de igual el partido al que pertenezca ya sea oficialista u opositor.

FDR: “Bueno, mencionas un tema, el catalán, que no es un tema sobre el que yo, como Embajador argentino entre a opinar, digo simplemente que es un tema de inestabilidad en un mundo que empieza a tener demasiadas incertidumbres, no solo para Europa sino en el caso del Reino Unido con el Brexit para los propios británicos.

El mundo está cargado de incertidumbres, nadie lo puede negar, se traen incertidumbres sobre personas. Eso fue en el principio del siglo XX, algunos pensaban en la persona, en una persona, pensaban por ejemplo, que el hombre era Stalin, otros pensaban que era el Führer , había otros que pensaban que la persona era Mussolini ;evidentemente no era ninguno de los tres y el mundo pudo salir de ese atolladero cuando en el campo de la democracia se constituyeron los partidos políticos y eso empezó después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, cuando finaliza el conflicto.

Te voy a dar una cifra que quizás te sorprenda…seguro que a los que leen les va a sorprender también: en ese año había solo seis democracias en el mundo…¡SEIS, solo seis! y nombro las principales, Inglaterra, Suiza , Estados Unidos y Suecia, pero en nuestro continente estaban Uruguay y Costa Rica…nada más, porque Mexico era un país con un partido único” (el PRI)

el R: …y Francia?

FDR:… había estado ocupada, se libera en agosto de 1944, como sabemos, pero ¿Qué ocurré? Ese mundo que había creído que la solución estaba detrás de una persona, de fulano o de mengano; y esa gente tuvo que aceptar que la solución estaba detrás de la democracia. Republicanos y demócratas en Estados Unidos, conservadores y liberales en Inglaterra y distintas versiones al final mostraron para los años setenta, una Europa que tenía claramente necesidad de progreso, mejor calidad de vida, justicia social, creyó en la democracia con partidos políticos. Mientras que del otro lado, en lo que se llamaba la “Cortina de Hierro”, con el rigor , el fanatismo, el capricho, donde todo estaba en manos del Estado, pobreza, falta de libertad, creo yo, que como descendientes de europeos , tal como somos mayoritariamente los argentinos, pero al fin y al cabo parte del mismo planeta, tenemos que ir por el camino correcto, que no es otro que la democracia con partidos políticos.

No debemos creer o confiar solo en las personas; las personas tienen que ser parte del sistema dentro del partido y esto que yo digo no es popular. Lo sé, las grandes mayorías no piensan como pienso yo”.

“MUCHOS CEREBROS SE EQUIVOCAN MENOS QUE UNO SOLO”

elR: ¿Qué piensa la mayoría en tu opinión?

FDR: Mayoritariamente la gente no piensa que la política se puede reconstruir a partir de los partidos, lamentablemente se piensa que acompañando a una buena persona,(que los hay y muchos) se puede resolver esto; pero la persona es falible, la persona es finita, mientras que los sistemas, las instituciones caminan rumbo a la perfección porque hay debate y muchos cerebros se equivocan menos que uno solo. Estas son cosas que las debemos incorporar si queremos salir de este mundo impredecible. Estamos en un mundo cargado de incertidumbre y en el caso de nuestro país, en Argentina, hubo una destrucción institucional pero que se va cambiando, ya lleva dos años de gran esfuerzo de este gobierno y empezamos a ver el horizonte mucho más claro pero la reconstrucción se va a fortalecer cuando los partidos políticos funcionen como tales. Lo importante es, como decías, para sembrar, para avanzar , para cosechar, hay que crear las condiciones, creo que con la reinstauración de partidos políticos, no dieciocho o treinta y cuatro, porque esto después conduce a la creación de frentes que terminan siendo difíciles de funcionar.

Mirá, tenemos la democracia uruguaya , donde históricamente siempre fueron dos partidos, Blancos y Colorados…ahora son tres; no hay que asustarse, todavía mejor que sean tres en lugar de dos, en EEUU son dos, en Chile hay cuatro o cinco. Las grandes democracias no tienen un montón de partidos, no tienen demasiados, no pueden ser tantos que te cambien las reglas de juego a cada rato.

Recuerdo en mi querido peronismo, en el Congreso de Lanús, apareció un candidato con neolemas.. ¿Qué era eso? Un disparate, así nos fue, al final luego llegó el Kirchnerismo, una agrupación facciosa que nada tiene que ver con el peronismo .