La diputada Fernanda Raverta reivindicó la tradicional playa y los feriados puente

En el marco de “la mateada” convocada en la playa Bristol de la ciudad en repudio de los dichos de una cirujana de Nordelta, en donde se refiere de forma peyorativa a las personas que toman mate, la diputada nacional, Fernanda Raverta (FOTO) , se hizo presente en el encuentro y en diálogo con “el Retrato…” comentó que “está b ueno poner en valor a una ciudad que recibe cientos y miles de turistas que vienen a estas playas”

“Me enteré por las redes que había una convocatoria espontánea a tomar mate en la Bristol, asique quería hacerme presente para ver como estaba, acompañando a los vecinos de la ciudad”, resaltó la funcionaria.

Asimismo, indicó: “Me parece que también está bueno poner en valor a una ciudad que recibe cientos y miles de turistas que vienen a estas playas, que son trabajadores y que tienen que tener la posibilidad de seguir contando con feriados puentes, vacaciones y para que eso pase, tenemos que vivir en una Argentina que el modelo económico se los permita”.

Y agregó que el audio de la cirujana “es un audio como tantos que circulan. No creo que tenga tanta trascendencia”, pero resaltó la convocatoria de los vecinos de Mar del Plata. “Creo en las movilizaciones espontáneas del lugar, donde uno vive. El día que dejemos que critiquen a la Playa Bristol y no nos movilicemos, quiere decir que ya no queremos a Mar del Plata”, describió.

La legisladora y los Feriados Puntes

“La idea es reivindicar la Bristol y seguir soñando con una Mar del Plata que crece a partir de la llegada de turistas”manifestó la diputada nacional a la vez que se refirió al anuncio del gobierno nacional de los feriados puentes para 2018. ,

En tal sentido, consideró: “Por un lado estoy contenta que volvamos a discutir los feriados puentes, que era algo que ya teníamos y por otro lado, estoy un poco desilusionada porque en el calendario aparecen solo los dos de la fiestas, donde la familia no sale de sus casas y el del día del trabajador”.

“Los feriados puentes son feriados con finalidad turística. La idea es que sean fuera de la temporada de verano e invierno, que sean fuera de vacaciones y pudiéramos en la ciudad como en otros lugares, recibir turistas como a contra ciclo de las temporadas,pero hay uno solo puente”, apuntó Raverta a “el Retrato…”