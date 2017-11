Fútbol Femenino: Unas disfrutando y las otras sufriendo

Dos trámites totalmente distintos, pero un par de resultados iguales al fin: triunfo y pasaje a la siguiente instancia de la Liga de Desarrollo de Conmebol y AFA para las Selecciones de la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires. La Sub 16 goleó a LIFIPA de La Plata por 7-0 mientras que la Sub 14 venció agónicamente 5-4 al mismo combinado.

A primer turno salieron las más grandes a la cancha de Cadetes. Las dirigidas por Cristian Rodríguez y Diego Ramírez, a diferencia del partido contra Aldosivi, encontraron rápidamente una ventaja importante para poder manejar mejor los nervios y la ansiedad. Contra las “Tiburonas” en el debut habían marcado los tres goles en el complemento, y frente al combinado platense ya ganaban 2 a 0 a los 10 minutos.

El primer gol, a los 3´, fue de Ainara Rincón tras un remate que no pudo despejar Naiquén Díaz. Y al ratito, la “1” visitante nada pudo hacer ante el disparo potente, bajo y esquinado de Giuliana Moyano. El tercero llegaría a los 46´, sobre el cierre, mediante Rincón con un tiro libre fuerte y preciso que ingresó por el segundo palo.

Además de la practicidad ofensiva, las Sub 16 mostraron muy buena presión para recuperar la pelota en el medio y, de no ser posible, dejarle el trabajo más sencillo a las defensoras. Con un desgaste físico impresionante, las comandadas por Mercedes Ramírez, Yennifer Hernández y Milagros Torres, no dejaron resquicio para que el rival se arrimara con peligro.

En el complemento, el equipo de la Liga Infantil de Fútbol Independiente Platense Amateur intentó atacar y dejó espacios. Por eso llegaron cuatro goles. A los 2´ festejó Maricel González de tiro libre, a los 8´nuevamente Rincón, a los 21´ lo hizo Macarena Campos y a los 41´, la delantera Sofía Durazzi se llevó el premio al sacrificio con su conquista.

Después salieron al verde césped las más pequeñas, que no iban a tener un buen rendimiento en el mediocampo y en defensa y debieron sufrir hasta el final. Fue un partido plagado de errores y goles que terminó 5 a 4 para el combinado de AFFEBA gracias a las conquistas de Giuliana del Río a los 22´ para igualar 1-1 y de Morena Barraza para poner el 2-2 a los 43´del primer tiempo.

En el segundo, Alba Chávez puso el 3-3; Celeste Cebeyra el 4-4 a los 33´y nuevamente Chávez sobre los 40´estampó el definitivo 5-4 desatando el delirio de todos los presentes en el predio de Cadetes. El mérito de las dirigidas por Rodrigo Morea y Julián Rouan fue levantar cuatro veces el marcador, mostrando mucho temple a pesar del poco juego. También, resultó determinante cometer un error menos que su rival. Porque después de conseguir la ventaja a poco del cierre, no hubo fallas para defenderla con uñas y dientes.