Colau rompe el acuerdo de gobierno con el PSC en Barcelona

El acuerdo de gobierno entre la alcaldesa Ada Colau y el presidente del grupo municipal del PSC Jaume Collboni ha llegado a su fin. La causa: el apoyo del PSC-PSOE al Partido Popular en la aplicación del artículo 155 y la correspondiente suspensión de la autonomía e intervención de las instituciones catalanas.

Las bases del partido del gobierno municipal Barcelona en Comú (BComú) han decidido romper el pacto que se formalizó en mayo de 2016 y que también fue ratificado por los militantes del partido en una consulta, por mayoría.

Enric Bárcena, portavoz de Barcelona en Comú (BComu), ha anunciado los resultados. Han participado en la consulta, que se inició el pasado jueves y se cerró durante la medianoche de ayer, un total de 3.800 personas, que han respondido a la pregunta “¿Barcelona En Comú debe poner fin al pacto de gobierno con el PSC en la ciudad para gobernar en solitario?“.

Del total, han votado a favor de la ruptura 2.059 (54,18%) y 1.736 lo han hecho en contra (45,65%). Bárcenas ha significado, durante la rueda de prensa de presentación de los resultados, que “hacer una consulta en un momento tan complicado es una muestra de valentía, veníamos a hacer la coses diferentes y sin duda lo estamos haciendo, por coherencia democrática y lo haremos siempre que haga falta”. “Ahora sólo hace falta que el equipo municipal haga efectivo el resultado de la consulta”, ha zanjado.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha manifestado que “ha sido un proceso de debate interno del que estamos muy orgullosos pero al que no hubiésemos querido llegar, porque nuestro acuerdo de gobierno nos ha dado muchos y muy positivos resultados como siempre ha recordado nuestra alcaldesa Ada Colau”.

La consulta a sido realizada a 3.800 personas mientras que el municipio de Barcelona tiene censados más de 1,6 millones de habitantes de los cuales cerca de un millón tienen derecho a voto.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha agradecido al segundo teniente de alcalde y líder del PSC en el Ayuntamiento,Jaume Collboni, su trabajo en el Gobierno municipal, y ha agregado: “Ojalá el PSC abandone pronto pactos con PP, Cs y Unió y recupere alianzas de izquierdas”.

Durante la rueda de prensa para valorar los resultados, Gerardo Pisarello ha considerado que en Cataluña se ha llegado a“una situación extraordinaria con un recorte del autogobierno y de la libertades y derechos básicos y ante ello los socialistas no han dado la respuesta que nosotros esperábamos“, ha dicho Pisarello y ha recordado que el líder de los socialistas catalanes inicialmente se mostró contrario a la aplicación del artículo 155 pero “después decidieron romper esos puentes y ponerse del lado del PP”. El teniente de alcalde ha asegurado que desde BComú se buscaron espacios de encuentro para que los socialistas “volvieran al espacio de centralidad, de diálogo que demanda la mayor parte de la sociedad catalana, pero no ha sido posible”.

“Han escogido la independencia”

La respuesta de los socialistas catalanes a la decisión de las bases de BComú no se ha hecho esperar. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha rebatido que “entre Barcelona y la independencia, ha escogido la independencia. Entre estabilidad y la inestabilidad, ha escogido la inestabilidad. Entre un gobierno de izquierdas y ceder ante Alfred Bosch y Xavier Trias, ha elegido lo segundo. Me quiero dirigir al 45% que ha votado en contra de romper este pacto y se lo quiere agradecer, el esfuerzo que han hecho“.

Iceta ha defendido que los socialistas han esperado hasta el último momento, “creíamos en este gobierno y en los que había suscrito este pacto que decía de forma taxativa que quedaban fuera las cuestiones que no tenía estrictamente las cuestiones con el gobierno de la ciudad.”, ha afirmado y ha lamentado que Colau no haya defendido el pacto, “se ha querido esconder”. “Demuestra que quizás es la alcaldesa, pero no la líder que Barcelona necesita”, ha zanjado el líder de los socialistas catalanes.

Hugo Barze – Corresponsal en España