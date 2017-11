750.000 personas piden en Barcelona la libertad de los ex consellers en prisión

Miles de personas se manifiestan en Barcelona para exigir la libertad de los ex consellers y los ‘Jordi’s’

Ante un escenario poco habitual en Barcelona para hacer manifestaciones, como la calle Marina, las entidades Omnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana se propusieron como reto llenarla de ciudadanos para reclamar la puesta en libertad de los miembros delGovern en prisión provisional acusados de sedición y rebelión más los presidentes de estas organizaciones. Unas 750.000 personas, según la Guardia Urbana, llenaron la vía al grito de “libertad”, “independencia” y “president Puigdemont”.

Los familiares de los presos encabezaban una protesta en la que se pudieron ver numerosas ‘esteladas’ y carteles repartidos por voluntarios con el lema “libertad”. Además, los organizadores de la marcha también se ha aprovechado para recaudar dinero para la Caja de Resistencia de las organizaciones que debe contribuir a pagar multas y fianzas impuestas por la Justicia a los líderes soberanistas. La marcha finalizó con un acto en el que familiares y amigos de los ex consellers y del ex vicepresidente encarcelados expresaban su agradecimiento a este acto y reclamaban unidad al soberanismo.

El ex vicepresidente Oriol Junqueras aseguró que son “cabezas de turco” por no acatar la sumisión al Estado y recordó que “nuestros sueños son sus pesadillas” o que “somos la semilla de la república y si perseveramos saldremos adelante”. Rull mencionó que “somos el gobierno legítimo porque lo decidieron los catalanes” mientras que Romeva instó a no caer ante “el odio o la venganza”. Tanto Turull como Forn también reclamaron unidad al soberanismo además de dignidad y el ex conseller Mundó remarcó que “las personas se pueden encarcelar, pero nadie puede encarcelar las ideas”.

Al acto acudió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lamentó que “medio gobierno esté encarcelado por motivos políticos” por lo que considera que las próximas elecciones no son normales. Por su parte de la Mesa del Parlament investigada sólo fue Joan Josep Nuet mientras que la presidenta Carme Forcadell y el resto de imputados no acudieron por recomendación de sus abogados. Algunos de ellos, como Jordi Pina o Jaume Alonso-Cuevillas también estaban presentes.

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de ex consellers huidos a Bruselas han enviado un vídeo de apoyo a los encarcelados y de agradecimiento a las personas que se congregaron. Puigdemont reclamó un grito “unitario, alto y claro” de libertad y democracia y pidió a la gente que no se deje atemorizar. Los representantes de la ANC y Òmnium anunciaron que la próxima movilización será en Bruselas el próximo 7 de diciembre.

