Subsecretario de Desarollo Social denunció que recibió varias amenazas

En el marco de la represión policial ejercida este viernes en la sede de Desarrollo Social, el subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredon, Guillermo Schütrumpf (FOTO), afirmó que recibió amenazas a través de mensajes telefónicos, es por eso que se encuentra radicando la denuncia correspondiente.

En tal sentido, las amenazas fueron recibidas por el funcionario municipal después de los hechos de violencia que se produjeron en la sede de calle Teodoro Bronzini 1147 lugar donde reclamaban, dentro y fuera de ese edificio, organizaciones sociales y cooperativas de trabajo.

“Desde el lunes existe una toma de la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, donde hablamos con aquellos que iniciaron la medida de fuerza y planteamos que esta forma de dialogar no es la correcta, que para que hablen con los funcionarios que ellos quieren hablar no tiene que haber una toma. La forma de dialogar no es de esta manera”, inició el funcionario municipal.

Asimismo, indicó: “Les planteamos la necesidad de que levanten la toma para dialogar el lunes y no lo hicieron” y agregó: “Parte de las cosas que reclamaban estaban prácticamente resueltas. Es decir, el pago del Mejor Vivir, sabiendo que hay otras organizaciones sociales que saben que lo van a cobrar porque eso es un tramite que se hace en la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior de Nación”.

Schütrumpf aclaró que “la administración pública tiene pasos que nosotros no manejamos con la urgencia que quisiéramos y siempre les explicamos que esa plata estaba gestionada. Esos fondos llegaron en estos días y los pagos estaban para ser liberados a partir de la semana que viene. Ellos lo saben porque hemos tenido un diálogo permanente”.

En este contexto, el Subsecretario de Desarrollo Social se refirió a otros reclamos que les hicieron llegar: “Pedían la bolsa de alimentos de navidad, como se hace todos los años. Les dijimos a estas y otras organizaciones que como funcionarios públicos que somos, que tenemos la responsabilidad de manejar dinero que es de todos, íbamos a entregar la bolsa pero lo único que pedíamos era que nos entregaran un listado de las personas con nombre, apellido y número de documento, pero ellos se negaron, cuando son cosas que compra el propio municipio”.