El intendente municipal inició la entrega de tablets del Programa “+Simple”

El intendente Carlos Fernando Arroyo, en el marco del programa “+ Simple”, una iniciativa conjunta entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la ANSES, dio inicio a la entrega de las tablets destinadas a personas mayores. Mar del Plata resultó la ciudad con más inscriptos, llegando a un total de 20.876 personas, siendo beneficiadas unas 17.900.

“Es un motivo de orgullo y agradecimiento la presencia de las autoridades del ENACOM, como también del Ministerio de Modernización de Nación, poder empezar a entregar 17.900 tablets, luego del récord de inscriptos que tuvo Mar del Plata. Esto demuestra la preocupación y la ocupación de la Presidencia de la Nación por entender las necesidades de modernización de los adultos mayores”, destacó el Jefe Comunal.

“Felicito al ENACOM por esta iniciativa. Me enorgullece como marplatense que muchas de nuestras personas mayores, que han trabajado para hacer grande a la ciudad, puedan acercarse a la tecnología”, agregó el titular del Ejecutivo Local.

En la entrega se hicieron presentes, además, Ignacio Salaberry, director nacional de Desarrollo de Internet del Ministerio de Modernización de Nación, Gustavo Peduzzi, delegado local del Ente Nacional de Comunicaciones, y el director del Centro de Operaciones y Monitoreo, Sergio Andueza.

SALABERRY DESTACÓ LOS BENEFICIOS DE LAS CAPACITACIONES

En este sentido, Ignacio Salaberry, director nacional de Desarrollo de Internet del Ministerio de Modernización de Nación, aportó que “hago extensivo el saludo del Ministro de Modernizacion de Nación, Andrés Ibarra, que está a cargo de este programa ‘+ Simple’ que tiene la función de la inclusión digital”.

“Este programa tiene dos grandes metas: se busca que cada vez más personas puedan estar conectadas y que, a la vez, esas personas sepan cuáles son los riesgos y los puntos a potenciar, por eso es que estamos llevando adelante estas capacitaciones. Los argentinos tenemos mucho para dar”, agregó el funcionario.

ANDUEZA DIO DETALLES SOBRE LA ENTREGA DE TABLETS

“Tenemos 15 puestos para entregar tablets y un espacio para las capacitaciones correspondientes. Esto es algo que tratamos de hacer rápido y ágil para que la gente no tenga que esperar mucho tiempo acá. Por eso les recomendamos que se acerquen de lunes a viernes de 8.30 a 15 al COM (Juan B. Justo 3653), pero aclaro que no hace falta que vengan todos a las 8:30”, expresó Andueza. También agregó que “estamos asesorando a las personas que se acercan para que vengan venir el día que les corresponda”.

En este sentido, informó que los beneficiados por el programa “+ Simple” tienen que “tomar en cuenta los últimos dos números del CUIL, compuesto por el último número del documento y el número verificador del CUIL. Eso les indicará el día de entrega. Empezamos con el 00 y el 01, e iremos incrementando de dos en dos en el tiempo. De todas formas, a través de las redes sociales del COM (Twitter y Facebook) vamos a ir informando día a día a quién le corresponde la entrega”.

Para el retiro de las tablets, Andueza precisó que “es necesario venir con el DNI y dos fotocopias. En caso de que la persona no pueda llegar hasta el COM, un tercero puede retirarla en el COM a través de un documento/poder que se le da”.

PEDUZZI: “TODO SE HA DESARROLLADO DE MANERA MUY PROLIJA Y SENCILLA”

Por su parte Gustavo Peduzzi, delegado local del Ente Nacional de Comunicaciones, agregó: “Estamos muy contentos con poder empezar con la entrega de las tablets, todo se ha desarrollado de manera muy prolija y sencilla”.

“Esto es un programa que impulsa el ENACOM en conjunto con ANSES, donde el Municipio de General Pueyrredon es el encargado de la distribución. Es un programa de inclusión digital, como tantas otras iniciativas, y en este caso se ha decidido la entrega de estos dis