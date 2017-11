El Movimiento Atahualpa se movilizará el lunes para que los reciba Vidal

En reclamo de trabajo, el Movimiento Atahualpa realizó este jueves una manifestación en las puertas del municipio y se reunieron con Mauricio Loria, quien les prometió respuestas para el domingo. “No vamos a quemar gomas ni nada de eso, pero le vamos a pedir a la gobernadora que ponga el dinero y que haga trabajar a la gente”, manifestó uno de los integrantes de la agrupación, Mario Puche en diálogo con “el Retrato…”, en referencia a la visita que hará María Eugenia Vidal este lunes a la ciudad.

En tal sentido, explicó que se movilizaron ante el gobierno municipal “para exigir trabajo” y destacó que finalmente, consiguieron reunirse con Mauricio Loria a la vez que puntualizó en que buscarán dialogar con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quién se hará presente este lunes en la ciudad.

“Hay algunos trabajo que hicimos durante 7 años más o menos como por ejemplo la limpieza de los arroyos, lo cual permitía que los compañeros tengan trabajo y cobraran el plan que además, recibían el pago de movilidad, maquinaria y demás”, destacó.

A su vez, se refirió a que “la idea de los compañeros que cobran un plan social es que puedan trabajar y recibir un aporte más. Con 4 mil pesos nadie vive cuando la canasta mínima es de 14 mil pesos” y agregó que también “es una gran preocupación el tema de los arroyos, porque están muy sucios”.

“Desde que los limpiábamos nosotros los arroyos no se limpiaron nunca más, porque cuando asumió el último gobierno local nuestro trabajo terminó, no se hizo más”, apuntó el referente del Movimiento Atahualpa.

Y añadió que en su momento hablaron con el intendente de la ciudad y con el presidente de Obras Sanitarias, “pero plantearon que no había plata y que iban a gestionarlo en la provincia”, sobre lo cual criticó que “la gestión, quedó en gestión, porque nunca se hizo nada ni hubo respuestas. Por eso, ahora buscamos respuestas con la visita de la gobernadora de la ciudad”.

“Podemos compartir o no muchas cuestiones con el gobierno, pero ganó con el voto de la mayoría y son los que nos gobiernan, por eso les vamos a exigir que nos den laburo. En el arroyo laburaban 32 compañeros y no es poca cosa. La ciudad no está bien y es parte del trabajo de la economía popular”, describió.

En relación al encuentro que mantuvieron este jueves en la tarde con Mauricio Loria, destacó “en principio está bueno porque conseguimos que nos atendieran, porque a veces no atienden a nadie. Asumieron algunos compromisos de acá al domingo de resolver algunos temas como el de los arroyos y el de los baños públicos”.

En referencia a los trabajos en baños públicos, explicó a “el Retrato…” que “hay alrededor de 30 compañeros que cuidan los baños públicos de las plazas, un trabajo dentro de la economía popular que paga la Municipalidad y se nos vence en diciembre. Tuvimos en su momento una resistencia del gobierno de no seguir con esto”.

“Plateamos también el tema que tenemos que construir 4 casas. Tenemos una parte importante de dinero depositada hace 6 meses en un banco para hacer la vivienda, pero no podemos utilizarla porque el municipio no hace las plateas, es decir la base”, señaló Puche.

Asimismo, cuestionó que las respuestas del gobierno “en general son lentas. Por ahí no hay mucho interés en darle laburo a las cooperativas. Esto es un gobierno de empresarios, pero nos dieron una posibilidad al domingo para ver si resuelven alguna de estas cosas”.

“En caso de que no resuelvan nada, vamos a tratar de ver a la gobernadora que viene a plantear el lanzamiento de la temporada con el tema de Mar del Plata feliz, pero nosotros decimos que no se puede ser feliz sin trabajo”, detalló el referente local a la vez que remarcó que sus intenciones “no es hacer quilombo”, en el marco de la visita de Vidal.

Hizo hincapié en que buscan “que se cumplan las cosas y que ponga la plata que tenga que poner” y resaltó: “Si esta gente para el domingo no cumple vamos a ir para arriba. Si ni el intendente ni Del Olio hacen las gestiones que tienen que hacer para con los arroyos, las vamos a hacer nosotros directamente”.

“No vamos a quemar gomas ni nada de eso, pero le vamos a pedir a la gobernadora que ponga el dinero y que haga trabajar a la gente”, describió el referente del movimiento popular y criticó también “la mugre que hay en la ciudad. Nunca vi tanta basura no solo en los barrios sino también en el centro de Mar del Plata”. En relación a lo anterior, sugirió que los integrantes de la cooperativa “podrían trabajar en juntar la basura de la ciudad y además, se ganan unos pesos más”.