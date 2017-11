El marplatense Ricardo Liceaga Viñas candidato en la lista riverplatense de Antonio Caselli

“Para mí es un orgullo haber firmado como Vocal Titular en la lista de Antonio Caselli para las elecciones que se habrán de llevar a cabo en River” , dijo ante “el Retrato…” Ricardo Liceaga Viñas, alma mater de la Agrupación “Mono” Burgos que agrupa a cientos de simpatizantes millonarios del ámbito marplatense.

Entiende que “no será una elección es fácil. La última la perdimos con las actuales autoridades, pero hoy no s tenemos mucha fe”, afirmó Liceaga Viñas, para acotar que “esta posibilidad de integrarme a la Lista surge luego de más de cuatro años cuando nos sumamos al proyecto de Caselli. En ese entonces fui designado como Presidente de River Federal, la agrupación de él, en estos últimos años me ha tocado recorrer todo el país contando nuestras ideas” .

En cuanto a la propuesta fundamental indicó que “el Estadio no se va a mover del lugar, como en algún momento lo planteó D’Onofrio ; si se va a renovar remodelándolo ya que tiene algunos espacios que se han quedado en el tiempo”

“El socio va ingresar con su propio carnét, no como lo ha implementado D’Onforio que aparte de la cuota , le cobra un “adicional” que es Tu lugar en el Monumental. Un abono que es irregular ya que va en contra del Estatuto. Con nosotros solo presentando su carnet identificatorio accederá al estadio”.

Anuncio también que de triunfar Casell i “llegará como manager de River, David Trezeguet (FOTO) que llegará con la idea de potenciar al Club por todo el mundo. Hoy por hoy, si bien es grande en Argentina, afuera no nos conocen. De esa manera realizar giras por Europa, Asia…por todos lados”.

Liceaga Viñas, que de triunfar Caselli será el responsable de todo el interior de Argentina, remarcó “un año más que positivo de la Agrupación Mono Burgos, ya que hemos crecido mucho no solo en Mar del Plata desde donde llevaremos más de 100 socios en condiciones de votar, más todo lo que hemos sembrado en el interior bonaerense, llevaremos un total aproximados de 400 votos al acto eleccionario”.

Finalmente se mostró conforme con el trabajo realizado a los largo del 2017 que está fnalizando. “Pudimos realizar dos eventos grandes, llevar mínimamente un colectivo a todos los partidos que River jugó de local, también a la semifinal, otro a River- Boca , y estamos preparando otro de acceder a la final de la Copa Argentina”

Enfatizó que “hoy estamos terminando la construcción de la sede nueva de 3 pisos en el Club Florida, donde se inició el Mono Burgos, y ya programando para el 26 de enero que hacemos el “Fútbol de las Estrellas” con una cena en el Club River para 600 personas y a la que han prometido sus asistencia el Burrito Ortega, Rivarola,Hernand Díaz, el Pato Fillol entre otras figuras millonarias”

La Lista 3 “Primero River” está integrada por:

Presidente : Antonio Caselli

Vicepresidente primero : Juan Pablo Armendariz

Vicepresidente segundo : Luis Belli Príncipe

Vocales titulares: 1-Juan Nápoli; 2-Luis María Cejas ; 3-Ricardo Morato; 4-Carlos Rinzell i; 5-Fabián Pesce; 6-Ricardo Liceaga Viñas; 7-Carlos Silvosa , 8-Damián Gerez , 9-Federico Pérez Mangh i; 10-Hernán Bernava Castex; 11-Gastón Gel ; 12-Jorge Caputo; 13-Luis Ernesto Belli, 14-Héctor García Ferrol, 15-Pablo Valles, 16-Carlos Castellano, 17-Fernando Novoa

Vocales suplentes: 1-Pablo Coelho, 2-Hernán Riso; 3-Adriana Opezzo; 4-Pablo Murado; 5-Alberto Sánchez, 6-Maximiliano Correa; 7-José Luis Vázquez González; 8-Adrián Belvedere, 9-Nicolás Cháves, 10-Aníbal Paoli, 11-Leandro Cuello, 12-David Cháves

Cuatro candidatos Cuatro

Las elecciones entre los “Millonarios”, para renovar autoridades por los próximos cuatro años (hasta fines de 2021), serán el domingo 3 de diciembre en el Monumental y las urnas estarán habilitadas de de 9 a 18 horas. Los socios votarán para renovar 185 cargos titulares: un presidente, dos vicepresidentes y a los restantes integrantes de la Comisión Directiva, además de los representantes de socios, los miembros de la Comisión Fiscalizadora y 82 suplencias en distintos sectores.

En tal sentido cabe señalar que se presentaron cuatro listas que son encabezadas por Rodolfo D’Onofrio, Leonardo Barujel, Antonio Caselli y Carlos Trillo.