Arroyo y Mourelle le “mojan la oreja” a dirigentes sindicales del STM

Después de la decisión del gobierno municipal de no pagarle más el sueldo a 26 integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, el conflicto entre el gremio y el gobierno de Arroyo se agudiza. “No tiene ningún sustento legal el no pagar los sueldos”, sostuvo el titular de los municipales Antonio Gilardi.

En tal sentido, todo comenzó por la demora en el pago de los sueldos de los municipales por parte del gobierno local. Por lo que, el gremio resolvió decretar un paro por 24 horas cuando tuvo la certeza de que el quinto día hábil del mes, el municipio no pagaría.

El Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente pidió disculpas por la demora, aclaró que la demora se debió al Día del Bancario que impidió cumplir con lo estipulado y este miércoles al mediodía, 36 horas después del plazo máximo, un número de trabajadores comenzó a cobrar sus haberes, dejando fuera a unos 26 integrantes de la cúpula del sindicato.

Rápidamente, desde el gobierno municipal empezaron a dejar trascender que la Secretaría de Hacienda estaba “analizando” la situación teniendo en cuenta el desempeño o no de los dirigentes en sus puestos. “Vamos a analizar todas las situación y variables posibles y en su momento se va emitir un informe oficial”, manifestó el intendente.

Por su parte, el titular de los municipales Antonio Gilardi, manifestó: “De este gobierno no espero nada. Esta medida de no pagar sueldos no sé si proviene de Arroyo o en realidad es una decisión del interventor que mandaron de la provincia, el secretario de Hacienda Hernán Mourelle. Esperemos que se aclare todo y podamos seguir adelante”.

“La situación actual esta consentida por el actual Ejecutivo. Si la quieren modificar no tenemos ningún problema pero no tiene ningún sustento legal el no pagar los sueldos”, señaló.

Algunos califican esta determinación, ( no se sabe si de Arroyo o de Mourelle) como una manera de mostrar quien es mas “macho”, lo que evidentemente puede terminar con algún “cadáver” (sindical o político) en no mucho tiempo mas.

Continuará….?