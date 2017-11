Rugby: Mar del Plata viaja a Uruguay para un choque Internacional

El Seleccionado Mayor de Mar del Plata emprenderá este jueves por la noche un viaje Internacional, ya que, a pesar de ser un encuentro válido por la segunda fecha del Campeonato Argentino, el sábado se enfrentará a Uruguay XV, el segundo representativo de Los Teros.

La victoria en el debut en Paraná ante Entre Ríos, entregó mucha confianza en el plantel del “Trébol”, que deberá seguir por la misma senda en cada uno de los cuatro cotejos restantes, para poder conseguir el objetivo del ascenso a Zona Campeonato.

Este martes por la tarde se realizó la primera de las tres prácticas previstas y quedó confirmado el plantel, que tendrá dos modificaciones entre sus 23 jugadores.

Volverán al equipo luego del amistoso ante “Pumitas” los forwards Diego Jiménez, el jugador con más presencias con la camiseta de Mar del Plata y Juan Ignacio Montone, que se recuperó de la lesión en el tobillo.



Quienes no estarán presentes serán Juan Elvira y Juani Molina, quien sufrió un golpe el sábado ante Entre Ríos y deberá estar algunos días con reposo.

El último antecedente entre Mar del Plata y Uruguay data del 17 de marzo de 2012, también por el Campeonato Argentino y en un partido disputado en Villa Marista, el “Trébol” ganó 22 a 13.



Hay cuatro jugadores que estuvieron ese día y hoy todavía figuran en el plantel de Mar del Plata, como lo son Leandro Pizzolo, Rodrigo Iza, Diego Jiménez (por ese entonces el capitán) y Rafael Riego.

Era todavía un equipo 100% amateur de Uruguay, lejos del conjunto profesional de hoy en día, que buscará en las próximas semanas llegar al Mundial cuando dispute el repechaje ante Namibia.

El conjunto que enfrentará el Trébol será un equipo que contiene todos jugadores del medio local de Uruguay y del que seguramente participará el sábado Juan Diego Ormaechea, quien justamente estuvo en Mar del Plata hace 5 años.

Uruguay XV no debutó de la mejor forma, ya que el sábado en Corrientes cayó 43 a 22 ante un duro equipo de Noreste, que en 2016 fue el ganador de la Zona Ascenso.

Luego del entrenamiento de este martes, Emanuel Contino expresó que “Arrancamos la semana muy motivamos, contentos por el triunfo del sábado, pero ya con la cabeza puesta en Uruguay, sabemos que no nos sobra nada y tenemos que dejar todo en los partidos, concentrados, ya pasamos el primer entrenamiento y aún nos quedan dos más para ajustar todas las cosas”.

El apertura comentó que “Lo mejor que hicimos contra Entre Ríos fue que cuando ellos nos atacaron, no encontrábamos la pelota, fuimos pacientes y llevamos el partido adelante, nos hizo ganar allá”.