José Rocha:“No estamos dispuestos a regalar los derechos que tanto nos han costado”

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, José Luis Rocha (FOTO) se refirió al paquete de medidas que impulsará el gobierno nacional con el objetivo de lograr una reforma laboral, previsional y fiscal. El dirigente aseguró que “tenemos que intentar frenar esto porque va en detrimento de los trabajadores y sus conquistas”.

“Nada es al azar, todo está ligado, va de la mano una cosa con otra”, reflexionó Rocha de entrada, quien luego de haber participado de un Congreso Intersindical sobre la reforma de la Ley de ART, interpretó que “impulsar la reforma, por consecuencia va a acarrear una flexibilización laboral. Hacer esto les va a allanar el camino para lo siguiente”.

“Tenemos que intentar frenar esto porque va en detrimento de los trabajadores y sus conquistas”, advirtió el dirigente de la UOM, quien también aseguró: “se va a intentar avanzar sobre los derechos de los trabajadores”.

“A nosotros nadie nos regaló nada, hay compañeros muertos por las conquistas laborales y no estamos dispuestos a regalar los derechos que tanto nos han costado”, enfatizó Rocha.

Reforma de la Ley de ART

Entre otros gremios de distintas centrales sindicales, la UOM participó del Congreso Intersindical que se llevó a cabo este lunes en la sede de SADOP para tratar la reforma de la Ley de ART que impulsa el gobierno. “Celebramos que exista este encuentro intersindical, integrado por espacios de CGT y CTA, y por organizaciones que representan a los trabajadores tanto formales como informales”, remarcó Rocha.

El dirigente metalúrgico compartió su mirada del tema: “Vemos con preocupación la intención del cambio en la Ley de ART porque va a ir en detrimento de los trabajadores. Discutimos y debatimos el tema pero lo hacemos de una manera distinta a la que viene llevando el gobierno, es decir: no debatimos sobre litigiosidad y responsabilidades”.

“Nosotros queremos hablar de prevención, -continuó José Rocha- no queremos hablar de un compañero si tiene que cobrar más o menos porque se cortó un dedo, queremos que no se corte el dedo, no queremos que se accidente. Tenemos que trabajar sobre la prevención, sobre leyes que tiendan a corregir ese tipo de errores por los cuales los compañeros se accidentan”.

“Un compañero no se corta una mano porque quiere, hay un montón de accidentes que se pueden evitar, pero cuando les exigimos a la empresa que use tecnología para evitar estas situaciones, no están de acuerdo”, concluyó el gremialista.