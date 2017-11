Trabajadores de Gas no descartan decretar un paro por tiempo indeterminado

En el marco de una medida de fuerza por 24 horas que comenzó este lunes, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural Derivados y Afines de Mar del Plata y Zona (Stigas), Sebastián Zacarías (FOTO), en dialogo con “el Retrato…” adelantó que, en caso de no arribar a un acuerdo, realizarán un plenario general y no descartó un paro general por tiempo indeterminado que abarca desde la ciudad hasta el sur del país.

“Las medidas comenzaron hace dos semanas atrás con jornadas de asambleas de dos horas por día. Posteriormente, recrudece en una medida de acción directa que es el paro de 24 horas que iniciamos este lunes, coordinado con el resto de los Sindicatos que nuclea Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur”, expresó el referente de Stigas.

En tal sentido, explicó que “es una medida que abarca desde La Plata hasta Tierra del Fuego, no es específicamente de la ciudad de Mar del Plata” a la vez que indicó que esto se debe a que en la segunda parte de la negociación: “Desde agosto aproximadamente no hemos tenido respuestas satisfactorias de la empresa”.

En relación a los reclamos que llevan adelante, indicó: “Estamos pidiendo una recomposición de los salarios de los distintos acuerdos que se hicieron de hace 10 años atrás, que siempre hicimos acuerdos a la baja” y aclaró que si bien no planean recuperar todos los puntos, “en porcentual estamos en una proyección de 15% sumándole el 5% pretendido para el segundo semestre y llegar a un 25% de este año. Queremos llegar a un 30 o 35%”.

“Hasta el momento la empresa nos ofrece un 3, 75% de aumento, sumado a un 20% que ya fue otorgado. Realmente da vergüenza, llegaríamos a un 24,5% acumulativo al primer trimestre del 2018”, sostuvo el referente del Sindicato.

Además, cuestionó que les otorguen una suma no remunerativa, “porque estas achican las escalas, la jubilación y salario no aporta para la obra social y en todo este tiempo, hubo distintos aumentos que no son reflejados por la inflación del mes”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre como continúa la medida de acción directa iniciada en las últimas horas, aseguró que hoy tendrán una asamblea, la cual coordinarán con el resto de los sindicatos para hacer una medida en conjunto, “pero dándole espacio para poder sentarnos en una mesa de negociación para llegar a algún acuerdo”.

“Seguramente, para la semana que viene intensifiquemos la medida sino tenemos respuestas para el viernes”, afirmó el gremialista y aclaró que“puede ser un paro de 48 o 72 horas e incluso algunos compañeros están viendo de un paro por tiempo indeterminado”.

“La mayoría de los usuarios van a pagar en el verano boletas más caras que el invierno”

Asimismo, Zacarías comentó que se tiene proyectado un nuevo aumento en las tarifas de gas para diciembre y dos más para 2018. “El mínimos aumento que han tenido hablan del 500% o 600%. Mar del Plata no lo sufrió tanto por los amparos que hay, pero hoy se termina el tope del 400% y podemos decir que la mayoría de los usuarios de la ciudad van a pagar en el verano boletas más caras que en el invierno”, apuntó.

“En Mar del Plata son alrededor de 200 trabajadores los afectados, de los cuales estamos para atender 265 mil usuarios y de calle no llegamos a 40”, expresó el Secretario General del Sindicato y añadió que “son unos 2 millones 100 mil usuarios”.

Seguidamente, se refirió al gasoducto de la costa. “Si llega a hacerse este, el problema que vamos a encontrar es que tampoco tenemos suficiente cantidad de personal como para abastecernos después la demanda”, señaló a “el Retrato…”

“La empresa hoy por hoy a todo empleado que se está jubilando no lo está reemplazando e incluso hay personal contratado hace más de 10 que no lo pasan a planta permanente”, cuestionó y a su vez, hizo hincapié en la nueva conducción del Sindicato: “Lo que hacen es que el tipo de tareas de inspectores o trabajo de calle, lo tercerizan. Estos no tienen la mano calificada necesaria”.

En relación a lo anterior, Zacarías apuntó que “lo único que pretenden es llenar sus bolsillos y a nosotros darnos acuerdo a la baja” y añadió que si se llegan a dar todas las reformas laboral que buscan implementar desde el gobierno nacional “la situación puede profundizarse”.