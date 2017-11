Temporal “galáctivo” sacude al cartel del Muelle de Pescadores ¿Sobrevivirá?

Todo comenzó no hace mucho tiempo atrás. Un poco más de 60 días, cuando autoridades del Club de Pesca de Mar del Plata, le consultó a su hoy más categorizado socio, Carlos Fernando Arroyo, sobre la propuesta que habían recibido (merced a la implementación del nuevo Código de Publicidad) para instalar allí un cartel publicitario donde tiempo atrás brillaran Celusal, Alfajores Balcarce y Quilmes, por citar solo algunos.

CARLOS FERNANDO LES HABÍA DADO EL “SÍ”, PERO…

La oferta estaba, pero los hombres de la caña querían saber su opinión, máxime que sabían del enfrentamiento del impulsor del alquiler con quien comanda los destinos de General Pueyrredón. El oferente no era otro que el poderoso empresario Forencio Aldrey Iglesias. Fue en ese entonces que el Carlos Fernando habría inflado el pecho y guardando su orgullo habría expresado: “Por más diferencias que tenga yo con Aldrey, que ese espacio sea ocupado por (el diario) La Capital, es respetable. En un centenario medio y merece estar ahí…”

PERO LA ORPRESA FUE MAYÚSUCULA CUANDO AVANZARON…

Pero los directivos del Club lo que no se habían animado a decirle, hasta ese momento, era que en ese preciado espacio publicitario, que pretendía el multifacético empresario, estaría destinado al “Paseo ALDREY”…. Quienes participaban del encuentro vieron, al explicarle detalles de la propuesta, como el rostro del ex Zorro 1 comenzó a transformar su color, para terminar en un tono “rojo violeta”, mientras sus pupilas se dilataban. La presión le estaba jugando una mala pasada.

LOS “PESCADORES” HOY DUDAN SI ELIGIERON LA MEJOR OPCIÓN

No les quedó dudas que ese violento cambio físico del N°1 podría terminar muy mal, de no haber sido por una salvadora pastillita que compensó el estado del Intendente. Ahí se dieron cuenta que su rechazo (como socio) era innegociable, y no querían pelearse con quien rige los destinos (en los papeles) de Mar del Plata. Claro, no evaluaron que su rechazo posterior a la propuesta en carpeta, les generaría enfrentarse con quien rige los destinos (en el ámbito político) de la ciudad.

LE APAGARON EL CARTEL ANTES QUE PUDIERA ENCENDERSE

Otro tema que no se animaron a decirle a Carlos Fernando es que el cartel propuesto abarcaba unos 25 metros de largo por 8 de alto, donde la leyenda “Paseo” solo ocuparía 5 de esos metros, en tanto los 20 restantes contendrían la leyenda “ALDREY”, que a la “luz de las velas” en la noche marplatense se vería desde Mar Chiquita. Se dice que Arroyo les habría “sugerido” a las autoridades del Club de Pesca de Mar del Plata que dejaran sin efecto el precontrato firmado con una empresa local para publicitar su marca en el emblemático cartel del espigón. Así se hizo. Hoy los “pescadores” ven como el “temporal” que muchas veces los afecta desde el mar, hoy viene de “tierra adentro”, y les está haciendo temblar su estructura. ¿Lo soportarán?

¿SE ANIMARÁN A DECIRLE NO AHORA A LA EMPRESA QUILMES?

Independientemente de eso, los Pescadores habrían aceptado alquilar ese espacio a la emblemática empresa cervecera Quilmes, que ya supo estar por allí hasta que el “maremoto Pulti”, los borró de la costa. Esto ya ha desatado una especie de “tornado mediático” que promete dejar mucha leña para cortar a su paso. ¿Dará marcha atrás Arroyo tal cual nos tienen acostumbrado prominente dirigentes de Cambiemos y cederán ante la presión periodística?.

UN SÍMBOLO PATRIO OLVIDADO A LA BUENA DE DIOS

Es uno de los símbolos más importante de cualquier país. Se trata de la bandera nacional.Hoy algunos vecinos de Mar del Plata parecen haber olvidado su verdadero significado. Tal el caso de aquellos que habitan en Parque Luro, en la zona del Museo MAR. Allí luego de una serie de presentaciones judiciales, lograron evitar que en lo que se conoce como “La canchita de los Bomberos” , se levantara un complejo de 250 unidades habitacionales, distribuidas en monoblocks de 4 pisos.

AQUELLOS DÍAS QUE LOS VECINOS SE LEVANTARON Y GANARON

Testigos fuimos de las movilizaciones, actos y “movidas” que finalmente logró imponer la idea de los habitantes de ese sector, y “La canchita…” siguió siendo un espacio público. Fue a mediados de 2012 y cuando los vecinos de Parque Luro se nuclearon para evitar la construcción del complejo habitacional en el que consideraban “el único espacio verde” de la zona y donde, según aseguraban, venían reclamando la realización de una plaza, desde hacía tiempo.

SOLO HARAPOS QUEDAN DE LA BANDERA ARGENTINA

Prometieron cuidarlo de propios y extraños, y mantenerlo en c ondiciones. Hoy da pena ver en el centro de esa renovada plaza, la existencia de un mástil con harapos de lo que alguna vez fue un Bandera argentina. A pesar de eso, ella se niega a morir. Flamea, aunque sea en pedazos. Es la enseña que sirve para representar al país en el extranjero, pero también como representación de los ciudadanos o del gobierno en el propio país. Desde hace ya más de 60 días solo jirones queda de lo que alguna vez fue una bandera celeste y blanca reluciente. Al parecer, no pueden, no solo recaudar su costo, sino que además no cuentan con escalera alguna que les permita subir al extremo de mástil y cambiarla… Lamentable.