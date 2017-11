Rapacioli contra Cheppi: “El partido es de todos y no de un patrón de estancia”

En el marco de la convocatoria realizada por integrantes del Partido Justicialista local para armar una lista de unidad de cara a las elecciones internas que se realizarán el próximo 17 de diciembre, el único pre candidato inscripto oficialmente para presidir el espacio, Juan Manuel Rapcioli, dialogó con “el Retrato…”, criticó que no fue sido invitado y apuntó contra Carlos Cheppi. “El partido es de todos y no de un patrón de estancia”, manifestó.

En tal sentido, el referente peronista local, cuestionó que el Partido Justicialista marplatense lo dejó afuera de la convocatoria que realizó este lunes en la sede del partido, ubicada en calle Italia 1933 de la ciudad, con el objetivo de armar una “Lista de unidad”. Dicha convocatoria estuvo dirigida a todos los sectores del campo nacional y popular, militantes, estudiantes, profesionales, jóvenes, gremios y todo el que busque aportar a la construcción de la unidad peronista.

“Hacen reuniones para la unidad y no me invitan. ¿Cómo es el asunto? No fueron tan amables. Yo los invito siempre”, sostuvo Rapacioli en conversación con “el Retrato…” a la vez que destacó que no irá a la convocatoria y que en la construcción de la lista de unidad se encuentran Gabriel Pampín, Carlos Cheppi, Karina Ponce, entre otros.

“En las reuniones que hicimos nosotros, ellos fueron invitados todos. No sé si una lista en particular lo llevó adelante o qué, pero no han tenido la amabilidad de invitar”, criticó Rapacioli y añadió que en las próximas elecciones internas del partido puede haber más de una lista.

Además, remarcó que “el partido es de todos y tienen que con vocar a todos los sectores si van a hacer una reunión, porque no es de uno, dos o de un patrón de estancia. La convocatoria tiene que ser para todos” y agregó que es una de las cuestiones que quiere modificar, en caso de que el afiliado lo acompañe con su voto.

En relación a lo anterior, aclaró que se refirió a Carlos Cheppi, porque “evidentemente está llevando adelante esta convocatoria, de esta manera y con la impronta de él detrás, descuidando otros sectores”.

“Fue desbordante el apoyo a mi candidatura”

Asimismo, el referente del peronismo local se refirió al lanzamiento de su candidatura como líder del Partido Justicialista local impulsado por SMATA y explicó: “La agrupación peronista de SMATA decidió la proclamación de mi candidatura y fue desbordante. A partir de ahí, fue la convocatoria a una gran cantidad de gremios que apoyaron mi candidatura”.

“El 17 de diciembre hay internas. Estoy llevando todas las acciones políticas necesarias con todos los compañeros y compañeras que quieran apoyar esta lista que encabezo, bienvenidos sean y obviamente, estamos charlando con todos los sectores”, indicó Rapacioli.

“He dado más de una muestra de unidad con la intención denegada durante mucho tiempo; en donde he realizado todo tipo de actos, eventos, asambleas, cabildos, peñas y demás y donde convocamos siempre a todas las partes”, remarcó el dirigente a la vez que aseguró que se encuentran en una etapa de “construcción de la unidad. Brego y trabajo por la unidad”.

“No le temo a la proscripción”

En ese contexto, comentó que no tiene “miedo” que le impugnen su lista en la Junta Electoral. “No creo que se animen a darme la bandera de la proscripción una vez más, como sucedió en 2013. Creo que en esta oportunidad va a ser bien distinto todo”, expresó el dirigente local.

Y agregó: “Siempre tengo la guardia alta, pero confío en que los compañeros tengan ánimos democráticos, que vayamos todos a la cancha, que todas las listas que quieran participar lo hagan y que se dirima en las urnas”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre qué actitud va a tomar en caso de que le impugnen su lista aseguró que va “a tomar todos los recaudos para que eso no pase. Confío en que no haya compañeros y compañeras que quieran hacer algún tipo de estas maniobras, pero estamos en una época muy difícil, con lo cual estoy con la guardia alta siempre”.

“De suceder uno va a fondo, porque tenemos mucho tiempo, muchas voluntades y mucho fervor donde nos podemos ver frustrados nuestros intereses y voluntad por soluciones de escritorio”, completó.

Por otro lado, manifestó que hay que presentar alrededor de 800 avales. “El único inscripto en la Junta Electoral soy yo con la Lista Celeste y Blanco del Peronismo Marplatense con el lema “Todos Unidos Triunfaremos”. No hay hasta el momento ingreso de otra lista formalmente en la sede central del Partido Justicialista”.

Por último, Rapcioli afirmó a “el Retrato…” que está “abierto al diálogo, en la medida que la gente quiera dialogar pero sino he sido convocado es porque no me considerarán” a la vez que ironizó: “Por ahí, estarán desinformados en que quiero presidir el partido justicialista”.