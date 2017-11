Alvarado se trae un punto de Rió Negro que lo ubica segundo en el Torneo

Era una cancha difícil por lo que significa ese estadio, por el césped sintético, pero Alvarado volvió a estar a la altura y se trajo un punto de Río Negro, tras igualar ante Deportivo Roca 1 a 1, por la décima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El conjunto de Mauricio Giganti abrió la cuenta por intermedio de Paulucci (FOTO), pero en la última pelota de la primera parte lo igualó Trecco para el “naranja”. Ahora, el “torito” quedó segundo en su zona, un punto por debajo de Ferro de Pico.

Como era de esperarse, en el arranque, Deportivo Roca quiso imponer la localía y llevarse por delante a un Alvarado que se mostró bien plantado, firme. Sin embargo, sorprendió con un desborde de Roberti que conectó Trecco casi en el punto del penal pero se le fue cruzada. La respuesta del “torito” no se hizo esperar, Lucero recuperó en mitad de cancha y lanzó para Joaquín Susvielles que, a la carrera, y con la pelota picando, metió el derechazo lejano que se perdió apenas encima del travesaño.

Rápidamente se acomodó el conjunto marplatense en el partido y no pasó mayores sobresaltos. Y tuvo la apertura del marcador en un tiro libre ejecutado pro Caro que anticipó Susvielles y el cabezazo le salió al medio, justo donde estaba ubicado Moscarítolo. El partido no era bueno, muchas imprecisiones de los dos lados, se prestaban la pelota y les costaba llegar. En ese contexto, parecía más cómodo Alvarado que buscaba salir rápido por las bandas. Como no podía entrar, Deportivo Roca empezó a apostar al remate desde afuera y llevó serio peligro con uno de Guajardo que se fue cerca del caño izquierdo y con otro de Prioreschi que explotó en el travesaño.

La mejor jugada colectiva de Alvarado llegó sobre los 37′, la movió con paciencia de un lado al otro y salió el pase de derecha a izquierda para la llegada de Ezequiel Riera que se acomodó y metió el zurdazo fuerte que Moscaritolo sacó por encima del travesaño. El premio a la jugada llegó de ese córner, ganó dos veces en el área rival el equipo de Giganti y en la segunda fue Federico Paulucci el que la terminó empujando para poner el 1 a 0, a 7′ del descanso.

Roca sintió el impacto y si Litre le hubiera tenido más desconfianza al zurdazo de Susvielles que quiso patear al arco y terminó metiéndole un pase fuerte, el “Tero” hubiera empujado al 2 a 0 camino a los vestuarios. Sin embargo, le volvió la respiración al local casi de casualidad, en uno de los tantos pelotazos que intentaron, un roce en el camino desconcertó a los centrales y entre ellos se filtró Nicolás Trecco que definió con tranquilidad ante la salida de Rago, para dejar todo como al principio.

El trámite no cambió demasiado en el complemento, muy enredado, con escasas situaciones de riesgo. Apenas un desborde de Ruiz que intentó el centro bajo y encontró la buena respuesta de Rago. Después, más de lo mismo, la pelota por el aire, los centrales que se imponían en la altura o terminaba corriendo hasta perderse fuera de la cancha. La chance podía estar en una pelota parada y así la tuvo Deportivo Roca, con un córner que se cerró, ganó uno de los centrales del local, la cacheteó Rago, pegó en el palo, se dio una serie de rebotes y cuando Ortiz empujaba al fondo del arco, por suerte para el “torito”, la jugada había sido invalidada.

Más allá de ese susto, Alvarado estaba tranquilo, firme, peleando el partido en la mitad de la cancha, sin dejar jugar a su rival y obligándolo a tirar. Al igual que en el primer tiempo, al ver que no podía llegar con pelota dominada, apostó al remate desde afuera con un derechazo de Prioreschi que no tuvo problemas en controlar Rago sobre su derecha. De a poco, el arquero empezaba a convertirse en figura porque, las pocas que le llegaban, las desactivó con suficiencia. Un tiro libre de Prioreschi fue peinado por Susvielles y “Panchito” cacheteó justito, por encima del travesaño, cuando la pelota se le metía por arriba.

En el tramo final, Deportivo Roca intentó ir con todo por el triunfo, sin demasiados argumentos ni profundidad, pero jugando cerca del área de Alvarado, mientras que el “torito” estaba espectante y tenía superioridad a la hora de salir de contra ataque. Pero no pudo hilvanar ninguna, consiguió otro punto fuera de casa y cerró la mini gira con el objetivo cumplido, sin perder y manteniéndose en los puestos de vanguardia, ahora detrás de Ferro de Pico por apenas un punto.

Síntesis

Deportivo Roca (1): Franco Moscaritolo; Luciano Roberti, Federico Rodríguez, Guillermo Aguirre y Jonathan Valenzuela; Fernando Fernández, José Lincopán y Maximiliano Prioreschi; Facundo Ruiz, Nicolás Trecco y Kevin Guajardo. DT: Mauro Laspada.

Cambios: ST Alejandro Ortiz por Guajardo, 24′ Rodrigo Mannara por Ruiz y 37 Carin Najul por Fernández.

Alvarado (1): Juan Francisco Rago; Martín Quiles, Federico Paulucci, Gastón Martínez y Mauro Castro; Martín Palisi y Matías Caro; Gonzalo Lucero, Marcos Litre y Ezequiel Riera; Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 30′ César Cocchi por Riera, 37′ Ezequiel Ceballos por Litre y 46′ Emanuel Urquiza por Caro.

Goles: PT 38′ Paulucci (A) y 45′ Trecco (DR); .

Árbitro: Luciano Julio, de Neuquén.

Estadio: “Luis Maiolino”.

Resto de la fecha

Rivadavia (Lincoln) 0 – Cipolletti 1

Independiente (Neuquén) 0 – Villa Mitre (Bahía Blanca) 1

Ferro de Pico 4 – Deportivo Madryn 1

Libre: Sansinena

Posiciones

Ferro de Pico…19 puntos

Alvarado…18

Villa Mitre…15

Cipolletti…14

Rivadavia…13

Deportivo Roca…9

Independiente…8

Deportivo Madryn…5

Sansinena…4