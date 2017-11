Independentistas catalanes irrumpen en mitin de Ciudadanos: “No sois de aquí. Marchad a vuestra casa

Ciudadanos ha desembarcado en Sant Andreu de Llavaneres con Albert Rivera, Inés Arrimadas y Toni Cantó, los tres habían sido declarados personas no gratos por el Ayuntamiento, y han sido recibidos con abucheos y gritos en contra por parte de unos 200 manifestantes independentistas. Los Mossos d’Esquadra se han desplegado para establecer un cordón de separación entre los partidarios de la secesión y los simpatizantes de la formación no independentista, que se han encarado y se han intercambiado reproches al finalizar el mitin.

“No sois de aquí. Marchad a vuestra casa”, ha sido una de las consignas que los contrarios a Cs han coreado mientrasRivera, Arrimadas y Cantó se dirigían a la militancia del partido, que ha acudido desde diferentes localidades de Barcelona al pueblo que, tras recabar unas 300 firmas, censuró a los líderes de la fuerza naranja tras el referéndum declarado ilegal, entre otras personalidades. Los Mossos han actuado cuando, durante el mitin, algunos manifestantes han mostrado‘esteladas’ cerca del escenario.

Los independentistas también han gritado “libertad presos políticos”, en alusión a los miembros del Govern cesado de laGeneralitat y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, enviados a prisión provisional por la juez Lamela de la Audiencia Nacional que los investiga por presunta rebelión y sedición. La plaza en la que ha convocado Cs estaba repleta de carteles favorables a la república catalana y pidiendo amnistía para el ex vicepresidenteOriol Junqueras y el resto de dirigentes soberanistas encarcelados.

Algunos simpatizantes de Cs han replicado a los concentrados gritando “Vosotros, nacionalistas, sois fascistas”, “Puigdemont, a prisión” o “Votarem“. Otros se han ido cantando el ‘Que viva España’ de Manolo Escobar, una muestra más de la fractura en la convivencia ciudadana en Cataluña.

Albert Rivera, Inés Arrimadas y Toni Cantó en un acto en Sant Andreu de Llavaneres

“He oído gritos de libertad. Y, efectivamente, queremos libertad, no queremos gobernantes que pisoteen nuestros derechos y queremos libertad para poder ir a cualquier pueblo de Cataluña sin que nos rodeen miembros de otros partidos y la policía nos tenga que proteger”, ha esgrimido Rivera, que ha enviado “un mensaje virtual” aPuigdemont, del que ha bromeado diciendo que “está de Erasmus en Bélgica”: “Allí donde esté, dé la cara ante la Justicia, no se esconda y no deje tirado a los suyos”.

“El nacionalismo siempre señala, criminaliza e intimida. Impedir hablar es muy propio de los nacionalismos“, ha asegurado la líder catalana del partido, Inés Arrimadas, que ha prometido que, si es elegida presidenta de la Generalitattras las autonómicas del 21 de diciembre, tendrá por objetivos “volver a unir a los catalanes” y “recuperar el buen nombre y el respeto que Cataluña siempre ha tenido”.

“La República bananera de Puigdemont no nos lleva a ningún lugar. Declararnos no gratos no lleva a ningún lugar“, ha manifestado Toni Cantó. “No hace falta más que unos secesionistas nos digan que no somos gratos para que vengamos y nos pongamos en marcha“, ha exclamado el diputado de Cs en el Congreso, entre aplausos de las decenas de seguidores de la formación que se han desplazado a Llavaneres.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa