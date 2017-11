El Seleccionado de Mar del Plata de rugby debutó con triunfo en Paraná

En un partido donde ganaba 17 a 0, luego pasó a perder 20 a 17, el Seleccionado de Rugby de Mar del Plata culminó con victoria 31 a 20 ante Entre Ríos, para comenzar con el pie derecho en el Campeonato Argentino de Mayores.

El “Trébol” comenzó con un muy buen andar, en su primer ataque que tuvo, en sólo cuatro minutos, Tomás Catuogno rompió marcas y asistió a Leonardo Sestelo, que en soledad apoyó debajo de los postes.

Mar del Plata impuso una muy buena presión defensiva, no dejó que el equipo local pudiera pasar la mitad de la cancha y cuando a los 20 minutos se paró el cotejo para que los jugadores, el resultado seguía siendo 7 a 0.

Pero en la reanudación los fowards tomaron el control, avanzaron varios metros en la cancha y hubo una combinación entre los hermanos Catuogno, en este caso de Tomás para Franco y el fullback anotó sin problemas.

Con gran confianza el centro Leonardo Sestelo anotó a los 33 minutos un penal y la ventaja de Mar del Plata era de 17 a 0.

En el final de la primera parte Entre Ríos jugó durante 5 minutos en las 5 yardas de Mar del Plata, pero la defensa del Trébol fue notable y se retiró sin recibir puntos.

En el complemento todo cambió. Entre Ríos ingresó con otra actitud, logró posicionarse en campo contrario y de a poco el resultado se modificó.

En dos minutos llegaron los tries de González Leites y Vartorelli, para quedarse a tiro de empate. Luego, con uno menos por la amarilla a Rodrigo Iza, se complicaron aún más las cosas y dos penales de González Leites lo dejaron arriba a Entre Ríos 20 a 17, con sólo 17 minutos por jugar.

Allí, con 14 jugadores y todo en contra, afloró la actitud del Trébol, una buena jugada de los backs, con Tomás Catuogno de medio scrum, la habilidad de Rafael Riego, el ingreso con potencia de Santiago Rodríguez y la definición en la punta de Franco Rodríguez Reinoso, le devolvió a Mar del Plata la victoria parcial 24 a 20.

Cuando más necesitaba de la tranquilidad de sus jugadores y poder definir el cotejo, una genialidad de Emanuel Contino, quien burló a dos marcas con sus amagues, lo dejó sin oponentes y de “palomita” anotó el try que sentenció el partido.

Mar del Plata empezó de la mejor manera en el Argentino, ganó después de 3 años en Paraná y se ilusiona. La próxima semana deberá viajar a Montevideo para enfrentar a Uruguay XV, quien este sábado cayó 43 a 22 ante Noreste.

Síntesis

Entre Ríos (20): Rubén Segovia, Lucas Lerena, Roberto Figueroa; Franco Dall’Ava, Facundo Ferrer (C); Hipólito Betti, Germán Savio, Ignacio Fariña; Simón Bollo, Juan Mistura; Lucas Beber, Juan Ignacio Buson, Franco Vartorelli, Bruno Dapit; Fermín González Leites.

Cambios: 1’ ST Jerónimo Arnau por Betti, 9’ ST Federico Comas por Segovia y Emiliano Pelletti por Fariña, 20’ ST Hipólito Pérez por Buson, 23’ ST Francisco Carbonell por Figueroa, 27’ ST David Londero por Lerena.

Entrenadores: Luciano Furlán – Santiago Reggiardo.

Mar del Plata (31): Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Guido Bertozzi; Facundo Raiteri, Rodrigo Fernández Criado; Tao Romero, Lucas Gasparri, Juan Ignacio Molina; Rodrigo Iza (C), Tomás Catuogno; Franco Rodríguez Reinoso, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez, Guido Zingale; Franco Catuogno.

Cambios: 4´ PT Nicolás Blanco por Molina; 10´ ST Rafael Riego por F. Catuogno; 12´ ST Iván Nemer por T. Sestelo, Leandro Pizzolo por Hernando; 18´ ST Francisco Paklayan por Bertozzi; 29´ Mariano Puglia por Iza, Emanuel Contino por S. Rodríguez; 37´ Juan Elvira por Romero.

Entrenadores: Rafael Urrutia, Eduardo Etcheto, Guido Román, Jorge Pereya.

Primer Tiempo: 4’ Try de Leonardo Sestelo convertido por él mismo (MdP); 21´ Try de Franco Catuogno convertido por Leonardo Sestelo; 33’ Penal de Leonardo Sestelo;

Segundo Tiempo: 14’ Try de Fermín González Leites convertido por él mismo (ER); 16’ Try de Franco Vartorelli convertido por Fermín González Leites (ER); 19’ Penal de Fermín González Leites (ER); 23’ Penal de Fermín González Leites (ER); 25’ Try de Franco Rodríguez Reynoso convertido por Leonardo Sestelo (MdP); 34’ Try Emanuel Contino convertido por Leonardo Sestelo (MdP).

Tarjeta Amarilla: 19´ ST Rodrigo Iza (MdP).

Referee: Juan Pablo Federico.

Cancha: Paraná Rowing Club (Anexo La Tortuguita).

DECLARACIONES

Rodrigo Iza (Mar del Plata Club): “El balance es altamente positivo, hicimos un primer tiempo correcto, cuando se nos quemaron los papeles y muchos nos daban por muertos, sacamos carácter de donde no había, por suerte lo pudimos levantar y terminamos con unos 20 minutos de primera”.

“Los tries aunque los hagan los backs son consecuencia de un montón de cosas que hacen los forwards, que es un laburo más invisible o de rose, cuando nos metemos en la defensa rival somos un equipo interesante, eso fue consecuencia de muchas cosas, por suerte tenemos definidores que meten tries”.

Rafael Riego (San Ignacio): “Contentos, hace 3 años que venimos a Paraná y perdiendo, por ahí no se jugó del todo bien, pero vinimos a ganar y lo conseguimos”.

“Siempre apuntamos arriba, a veces nos pegamos palos y tenemos que empezar de más abajo, tenemos que seguir entrenando para todo lo que viene y lo que apuntamos, que es salir campeón. El grupo está muy bueno, hay muchos chicos que recién lo estoy conociendo, me pone muy contento ver estos pibes que saca la Unión que tiene el hambre y las condiciones espectaculares, me encanta jugar con chicos así”.

Resultados 1ra Fecha:

Entre Ríos 20 – 31 Mar del Plata

Santa Fe 49 – 12 Sur

Noreste 43 – 22 Uruguay XV