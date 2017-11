Ordenan detener a Puigdemont, que dice estar “dispuesto” a ser candidato el 21-D desde el extranjero

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que tenía desde el jueves la propuesta de orden de detención contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers que le acompañan en Bruselas, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret por cinco delitos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad, ha emitido la respectiva orden a nivel nacional e internacional, a través de una euroorden de búsqueda y captura de los fugados a Bélgica.

Apenas dos horas antes, el presidente cesado de la Generalitat ha concedido este viernes una entrevista a la televisión belga RTBF. Se emitirá completa a partir de las 20.00 de hoy, pero en un adelanto ya disponible en la página web y la radio, Puigdemont asegura “estar dispuesto a ser candidato” en las elecciones del 21 de diciembre.

¿A pesar de estar en el extranjero? ,le pregunta la entrevistadora –

“Claro”, ha añadido Carles Puigdemont.

El martes de esta semana había organizado una rueda de prensa en Bruselas, y el jueves grabó un vídeo, pero hasta ahora no había dado una entrevista.

En la de hoy, asegura que en su opinión “este Gobierno es legítimo y debería estar libre del riesgo de la Justicia española, que no puede garantizar nada. Nos consideramos un Gobierno legítimo, debe haber una continuidad”, ha seguido.

Según sus palabras,” no estoy aquí para pedir asilo político en Bélgica sino para defender a un Gobierno legítimo contra una acción ilegal del Estado español, contra una ausencia de garantías jurídicas en un asunto político y para tener la libertad de expresarme. Estoy sobre todo para explicarle al mundo lo que pasa en España, lo que de verdad pasa. Habrá elecciones el 21 de diciembre. Queremos que se celebren con las condiciones más normales posible, y no es posible que sean neutrales, independientes, normales, con un gobierno en prisión“, ha dicho, adelantando que, contra lo que había mantenido desde que fue nombrado president, que está “dispuesto a ser candidato”.

Los presentadores del telediario belga le han preguntado si lo será incluso estando en el extranjero, a lo que ha afirmado que “claro”.

Y al ser consultado si hará campaña desde Bélgica: “puedo hacer campaña por todo el mundo porque el mundo está globalizado“, ha asegurado

Algo sobre lo que los expertos legales belgas tienen dudas, pues una vez llegue la orden europea de arresto y un tribunal estudie su caso, no está garantizado al 100% que pueda ser autorizado a ello.

En la entrevista ha dejado muchas ideas

Para empezar, se ha desmarcado todo lo posible de la política belga. El líder de la derecha nacionalista flamenca, Bart de Wever, dijo que Puigdemont era “un amigo” y como tal “siempre bienvenido”.

A la pregunta si también lo consideraba a él un amigo, el ex president ha evitado mojarse. “Debo ser muy prudente al hablar de la política belga para no inmiscuirme. Tengo muchos amigos por todo el mundo, muchos apoyos…. Pero no voy a entrar en ese tema, no quiero belguizar la política catalana“, respondío fiel a su estilo ambiguo.

Igualmente ha admitido que en estos días no se ha visto con, ningún político o cargo belga o europeo. “No, no he pedido ver a ningún responsable belga, estoy aquí como capital europea. Llevo menos una de semana, quiero estabilizar la situación. Comprenderán que es muy delicada. No he pedido ver a nadie por el momento”. ¿Lo hará en el futuro? “Ya veremos”, ha añadido.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa