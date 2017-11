Los ex consejeros detenidos del Govern comparten celdas en módulos poco conflictivos

El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los cinco ex consellers del Govern comparten celdas en tres módulos “blandos” de la cárcel de Estremera (Madrid VII), 70 kms. de la capital de España, al igual que hacen las ex conselleras internadas en la prisión de la carretera de Alcalá-Meco, a 40 kms, sobre la A-2, autopista que conduce a Barcelona y Francia.

Fuentes penitenciarias han señalado que los ex consellers y el ex vicepresidente están en los módulos menos conflictivos de la prisión y, además, ocupan celdas próximas a las garitas de los funcionarios, para que puedan estar más pendientes de alguna petición de los encarcelados.

El ex conseller de Interior Joaquim Forn y el de Asuntos Internacionales Raül Romeva están en una celda del módulo 3, un área dedicada a presos primarios, es decir personas que entran por primera vez en prisión.

Junqueras y el ex conseller de Justicia Carles Mundó han sido asignados a una celda del módulo 7, en tanto que los ex responsables de Presidencia Jordi Turull y Territorio Josep Rull han sido ingresados en una del módulo 4.

Ambos son módulos de respeto, ideados para fomentar el clima de convivencia y máximo respeto entre los internos.

Por otro lado, de acuerdo con las mismas fuentes, las ex conselleras Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borràs (Agricultura) están juntas en una celda en Alcalá-Meco, también en un módulo de respeto.

Las fuentes han recordado que la asignación de internos en módulos corresponde a cada director del centro penitenciario respectivo-

