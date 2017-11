Kirchneristas denuncian “persecución” y creen que ahora “van por Cristina o Máximo”

“Este gobierno no tiene límites, lo que uno pensaba que era imposible, se está dando. Entonces, no se puede descartar que vayan detrás de Cristina o de Máximo”, advirtió hoy Héctor Recalde, el presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FPV), sobre la detención del ex vicepresidente Amado Boudou por orden del Juez Ariel Lijo.

“Nosotros vamos a resistir estas cosas porque estamos defendiendo la institucionalidad“, afirmó el legislador al ser consultado en radio Del Plata sobre las posibilidades de que la ex mandataria quede detenida.

Además, afirmó que el arresto del ex ministro de Eco nomía “demuestra la persecución que hay” porque “siempre estuvo a derecho”.

“Solo se puede dictar prisión sin sentencia firme cuando hay peligro de fuga o de destrucción de pruebas. Boudou siempre estuvo a derecho, cada vez que lo citaron fue, es decir, no hay peligro de fuga. Y no tiene ninguna capacidad de destruir u obstaculizar pruebas”, resaltó Recalde (FOTO).

Para Recalde la detención de Boudou está “vinculada” a la denuncia de “cajoneo de causas” que sufrió el juez Ariel Lijo esta semana por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al que calificó como “un organismo de derecha donde están los estudios grandes” y que “defendieron a los funcionarios de la dictadura cívico-militar”.