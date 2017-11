Kimberley se quedó con el triunfo a minuto del final ante El León

Parece que si no es sufriendo no vale. Pero sin dudas de que cuando el partido termina se disfruta un poco más. Es que en la vuelta al José Alberto Valle luego de dos fechas en condición de visitante, la tónica de los partidos sigue siendo la misma: comenzar perdiendo y trabajar hasta el último minuto para sumar de a tres.

Y hoy no hubo excepción. En un partido que estaba controlado, jugado al ritmo que proponía Kimberley con el conjunto de General Madariaga replegado atrás y jugando largo para que Leonardo Barros se las ingenie, apareció un remate de media distancia de Alcides Blanco picó un metro adelante de Santiago Reyes y se coló entre el arquero y su poste derecho para establecer el 1 a 0 en favor de la visita.

Iban apenas 12 minutos y otra vez otro resultado a cuestas para el Verdiblanco que mantuvo la calma pero le costó reacomodarse. Recién pasando los 25 pudo llegar con claridad al arco de Roberto Cardozo que se quedó con dos mano a mano consecutivos con Gonzalo Gómez.

Luego de esa ráfaga todo volvió a estar como antes. Kimberley manejaba la pelota pero le costaba profundizar y encontrar la claridad necesaria en la última línea. Pero a los 35 llegó la igualdad. Una jugada que se ensució por el sector izquierdo derivó en un centro pasado que Gómez volvió a meter en la zona caliente y Nicolás Baigorria, de cabeza, solo tuvo que empujarla para establecer el 1 a 1.

Ya con la lluvia intensificando su presencia llegando al final del primer tiempo fue poco más lo que pasó pero siempre en campo de El León que parecía conforme también con el punto que hasta ese momento se llevaban.

En el complemento la mentalidad fue otra. Sabiendo que no se podía entrar tocando la pelota, el remate de media distancia se convirtió en la herramienta más utilizada, sobre todo por Juan Manuel Rodríguez Rendón que probó 5 veces.

A los 5, Matías Barreiro ejecutó un buen tiro libre desde el sector derecho del ataque pero Cardozo, atento, alcanzó con los puños cuando parecía que se le metía. Ocho minutos después, Leonardo Barros vio la segunda amarilla y por lo tanto la roja de Enuel Marchesini que hizo que el todo el cuerpo técnico de Lucas Cortes saltara a reclamar.

Con un hombre menos, el León se aferró aún más al resultado y Mariano Mignini empezó a meter mano para adelantar al equipo. En principio, Fortete quedó como delantero junto con el Paisa y Ezequiel Goiburu ingresó por Guido Lucero para quedar con dos extremos bien abiertos y buscar por la vía áerea.

Pasada la media hora, Jeremías Cajal ocupó el lugar de Joaquín Baigorria y, ya jugado, el Dragón metía cuatro hombres en el área en cada arremetida más la proyección constante de los volantes que funcionaban como medias puntas a excepción de “Coco” que colaboraba con Esteban Erramuspe en la marca.

A los 38, el propio Rodríguez Rendón recuperó en el medio, gambeteó entre dos y se la pinchó apenas a Nicolás Baigorria que quedó de frente al arquero pero definió al cuerpo de Cardozo que en dos tiempos controló la situación.

De tanto ir el premio llegó a los 44 tras un córner. Adentro del área, Erramuspe abrió para Cajal que tiró el centro y el “Flaco”, héroe en varios encuentros en este 2017, estampó su cabezazo contra el ángulo superior izquierdo de Cardozo que no pudo hacer nada para evitarlo y así el partido se ponía 2 a 1. Pero sin dudas de que cuando el partido termina se disfruta un poco más. Es que en la vuelta al José Alberto Valle luego de dos fechas en condición de visitante, la tónica de los partidos sigue siendo la misma: comenzar perdiendo y trabajar hasta el último minuto para sumar de a tres.En un partido que estaba controlado, jugado al ritmo que proponía Kimberley con el conjunto de General Madariaga replegado atrás y jugando largo para que Leonardo Barros se las ingenie, apareció un remate de media distancia de Alcides Blanco picó un metro adelante de Santiago Reyes y se coló entre el arquero y su poste derecho para establecer el 1 a 0 en favor de la visita.Iban apenas 12 minutos y otra vez otro resultado a cuestas para el Verdiblanco que mantuvo la calma pero le costó reacomodarse. Recién pasando los 25 pudo llegar con claridad al arco de Roberto Cardozo que se quedó con dos mano a mano consecutivos con Gonzalo Gómez.Luego de esa ráfaga todo volvió a estar como antes. Kimberley manejaba la pelota pero le costaba profundizar y encontrar la claridad necesaria en la última línea. Pero a los 35 llegó la igualdad. Una jugada que se ensució por el sector izquierdo derivó en un centro pasado que Gómez volvió a meter en la zona caliente y Nicolás Baigorria, de cabeza, solo tuvo que empujarla para establecer el 1 a 1.En el complemento la mentalidad fue otra. Sabiendo que no se podía entrar tocando la pelota, el remate de media distancia se convirtió en la herramienta más utilizada, sobre todo por Juan Manuel Rodríguez Rendón que probó 5 veces.A los 5, Matías Barreiro ejecutó un buen tiro libre desde el sector derecho del ataque pero Cardozo, atento, alcanzó con los puños cuando parecía que se le metía. Ocho minutos después, Leonardo Barros vio la segunda amarilla y por lo tanto la roja de Enuel Marchesini que hizo que el todo el cuerpo técnico de Lucas Cortes saltara a reclamar.Con un hombre menos, el León se aferró aún más al resultado y Mariano Mignini empezó a meter mano para adelantar al equipo. En principio, Fortete quedó como delantero junto con el Paisa y Ezequiel Goiburu ingresó por Guido Lucero para quedar con dos extremos bien abiertos y buscar por la vía áerea.Pasada la media hora, Jeremías Cajal ocupó el lugar de Joaquín Baigorria y, ya jugado, el Dragón metía cuatro hombres en el área en cada arremetida más la proyección constante de los volantes que funcionaban como medias puntas a excepción de “Coco” que colaboraba con Esteban Erramuspe en la marca.A los 38, el propio Rodríguez Rendón recuperó en el medio, gambeteó entre dos y se la pinchó apenas a Nicolás Baigorria que quedó de frente al arquero pero definió al cuerpo de Cardozo que en dos tiempos controló la situación. Ahora si con el resultado en contra El León tuvo la intención de buscar el empate y casi lo consigue a los 47 con un buen tiro libre de Matías Olivera que terminó pegando en el travesaño para la tranquilidad de la gran cantidad de público que se acercó a Polonia y Vértiz.

Sin tiempo para más, el Dragón festejó como debía ser la sexta victoria al hilo y se aseguró mantenerse en zona de clasificación a la siguiente instancia del Torneo Federal B sin importar el resto de los resultados. La próxima semana el rival a vencer será El Porvenir en San Clemente del Tuyú por la penúltima fecha de esta fase.

SÍNTESIS

Kimberley: Santiago Reyes; Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Fortete y Juan Cebada; Joaquín Baigorria, Juan Manuel Rodríguez Rendón, Franco Mañas y Matías Barreiro; Nicolás Baigorria y Gonzalo Gómez. DT: Mariano Mignini

El León: Roberto Cardozo; Nicolás Toledo, Martín Cabrera, Juan Harisgarat y Pablo Otemuro; Julián Pringles, Matías Olivera,Alejo Phoyu y Luis Cucurella; Leonardo Barros y Alcides Blanco. DT: Lucas Cortés.

Cambios en el ST: 25′ Ezequiel Goiburu por Lucero (K), 26′ Damián Milán por Pringles (L) y Tomás Arrachea por Cucurella (L), 31′ Jeremías Cajal por Joaquín Baigorria (K), 39′ Matías Cardellino por Nicolás Baigorria (K) y 42′ Alejandro Arredondo por Blanco (L).

Goles PT: 12′ Blanco (L) y 35′ Nicolás Baigorria (K)

Gol ST: 44′ Fortete (K)

Incidencias ST: 13′ expulsado Barros (L)

Árbitro: Enuel Marchesini

Estadio: José Alberto Valle