Murió en Miami María Martha Serra Lima

La popular cantante María Martha Serra Lima, de 72 años, falleció en las últimas horas en Miami donde permaneció internada en terapia intensiva a raíz de un cáncer de páncreas que tanto ella , sus familiares desconocían la estaba afectando.

A principios de octubre, su productora, HPU International Production Llc. comunicó a través de sus redes sociales que María Martha se había realizado dos intervenciones quirúrgicas por su problema en la espina dorsal. La cantante sufría profundos dolores para poder caminar.

María Martha se encontraba internada en una sala de cuidados intensivos en un hospital de Miami al empeorar su estado de salud y luego de una serie de operaciones que le realizaron el mes pasado por problemas lumbares y de movilidad.

Serra Lima había anunciado en septiembre que se iba a someter a una intervención quirúrgica, ya que se encontraba muy afectada por dolores lumbares y en sus piernas. “O me opero o no camino más, ésa es la verdad. Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”, contó.

La operación se realizó discretamente y el 2 de octubre, la productora HPU International Production informó que Serra Lima “ha finalizado con las intervenciones quirúrgicas, por su problema en la espina dorsal, que la mantenía con profundos dolores y exigencias para poder caminar”.