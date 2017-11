Giuliana Moyano: “Si seguimos así de unidas, podemos llegar muy lejos”.

Mientras esperan rival pero ya saben que jugarán nuevamente en casa y el sábado 11 de noviembre, las Selecciones Sub 14 y Sub 16 de AFFEBA continúan entrenando para demostrar que no fue casualidad lo hecho en la primera fase de la Liga de Desarrollo organizada por la Confederación Sudamericana y la AFA.

El primer paso de ambas fue con solvencia, pero ninguna se conforma.

Los dos triunfos por 3-0, sobre Mostrando Caminos de Lobos y Aldosivi respectivamente, marcaron que todos los actores de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires viene trabajando con seriedad. Y juntos quieren ir por más.

Giuliana Moyano, una de las jugadoras del plantel de Sub 16, habló sobre el proceso y destacó que “al principio algunas no nos entendíamos, pero con el correr de los entrenamientos fuimos mejorando. Si seguimos así lo que viene puede ser mucho mejor. La verdad que mis compañeras son todas muy buenas. Me gustan mucho cómo juegan. Cada una tiene una característica que demuestra por qué está donde está. Yo creo que si seguimos así de unidas, podemos llegar muy lejos”.

La delantera de Ciudad Persa, quien viaja todos los días desde Miramar, fue una de las llaves de desequilibrio que encontró el elenco de Cristian Rodríguez y Diego Ramírez para poder saltar el primer escollo. “Era algo importante para nosotras, el primer partido y sabíamos que teníamos que salir a ganarlo de todas formas. Desde lo futbolístico, intentamos jugar, algo que por ahí nos salió mejor en el segundo tiempo donde llegaron los goles. En el primero también intentamos pero es como que estábamos nerviosas y mucho no nos salió el juego”, analizó sobre el partido quien juega al fútbol desde que era muy chica ya que en su familia son la mayoría varones y todos muy futboleros.

Luego, quien admira a Fernando Gago por su forma de jugar y también al uruguayo Edinson Cavani porque es un delantero que siempre tiene instinto de gol y cumple muy bien su función, dijo que la responsabilidad de generar ataques le sienta bien. “Me siento bien al tener provocar en ataque porque por ahí pudimos abrir el partido y conseguir la victoria que todas queríamos”. Y finalmente, elogió al cuerpo técnico: “su trabajo es muy bueno, por lo menos a mi me ayudó a mejorar y he aprendido también cosas que no sabía o no hacía”.