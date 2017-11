Detienen al ex vicepresident Junqueras y ex Consellers del Govern catalán en diferentes prisiones de Madrid

El Ministerio del Interior propone a la juez de la Audiencia Nacional la dispersión de los integrantes del anterior Gobierno autonómico catalán por cinco prisiones madrileñas. La juez ha decretado el ingreso en la cárcel del ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho ex consejeros.

Así, según informan fuentes penitenciarias, Junqueras será internado en el centro penitenciario Madrid VII, enEstremera. A este mismo centro se enviará al ex consejero de Interior, Joaquin Forn.

Las ex consejeras Dolors Bassa (de Trabajo, Asuntos sociales y Familia) y Meritxell Borràs (de Agricultura, Ganadería y Pesca) serán ingresadas en Madrid I, la cárcel de mujeres en Alcalá de Henares.

A la prisión de Madrid III, en Valdemoro, serán enviados los ex consejeros de presidencia, Jordi Turull, y Raül Romeva, de Asuntos internacionales.

A Madrid IV, Navalcarnero, será enviado Josep Rull, ex consejero de Territorio y Sostenibilidad.

Santi Vila, ex consejero de Empresa, es el único a quien se le ha puesto una fianza de 50.000 euros, pero como no los abono, también ingresa en prisión y que junto con Carles Mundó, ex consejero de Justicia, serán enviados a la prisiónMadrid VI, Aranjuez.

Ninguno pasará a Soto del Real, donde están ingresados los máximos representantres de Òmnium Cultural y ANC,Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Mientras tanto, en Barcelona la alcaldesa Ada Colau, emitirá un comunicado sobre las ocho y se anuncian manifestaciones a la misma hora en Paseo de Gracia y una cacerolada frente al Palau del Parlament.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa