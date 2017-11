Cientos de marplatenses se movilizaron por Santiago Maldonado

A tres meses de la muerte de Santiago Maldonado y sin que hasta el momento se hayan esclarecido las condiciones en que sucedió la misma, distintas agrupaciones sociales y miles de marplatenses en general se movilizaron por las calles céntricas de la ciudad y reclamaron justicia.

El encuentro fue organizado por la Multisectorial por la Vida y la libertad, la cual está integrada por organismos de Derechos Humanos, organizaciones estudiantiles, sociales, culturales, sindicales y políticas. Las consignas de la manifestación fueron: “Justicia por Santiago Maldonado. Verdad y Justicia. El Gobierno es Responsable”.

Además, la movilización de la ciudad que tuvo una concentración en Plaza San Martín, y cerca de media hora después comenzó la movilización por calles del centro, se sumó al pedido de la familia del joven fallecido y a la convocatoria realizada en distintos puntos del país, la cual tuvo su epicentro en Plaza de Mayo.

Los manifestantes marcharon por la Avenida Luro y por la calle Rivadavia hacia avenida Independencia, hasta llegar a inmediaciones del monumento a San Martín, donde la multitud se detuvo, se leyó una carta enviada por la familia Maldonado y un documento de la Multisectorial por la Vida y la Libertad.

En tal sentido, en el texto escrito por la familia Maldonado, reafirmaron la continuación de su lucha por justicia y agradecieron cada una de las movilizaciones que se llevaron adelante en las calles de todo el país en apoyo a la causa. “Estamos tan tristes y doloridos que nos es imposible poner en palabras nuestro dolor porque Santiago no puede descansar en paz. Pedimos que se sepa la verdad”, decía.

Por su parte, la Multisectorial por la Vida y la Libertad leyó su propio documento, donde exigieron la renuncia de la ministra Patricia Bullrich, su jefe de gabinete Pablo Nocetti y cuestionaron el rol del juez Guido Otranto, por “entorpecer la investigación”.

Por otro lado, en Buenos Aires, Sergio Maldonado, el padre del joven fallecido, al ser consultado por la prensa si estaría dispuesto a reunirse con el Presidente o con algún funcionario nacional: “Yo dije que me iba a reunir únicamente si era para entregarme a Santiago con vida y no lo hicieron. Entonces yo no tengo que hablar a 90 días (del hallazgo del cuerpo) con ellos”.

Participaron de la manifestación las Madres de Plaza de Mayo, integrantes de Votemos Luchar, CTA, La Cámpora, Partido Obrero, nuevo Encuentro, Partido de los Trabajadores, PTS, Poder Popular, Corriente de Izquierda, CTEP, Movimiento Universitario de Izquierda, Juventud Insurgente, Patria Grande, Seamos Libres Mar del Plata, Atahualpa, Movimiento de Trabajadores Excluídos, CTEP Unidad Barrial, Agrupación Centenario, entre otros.