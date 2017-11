María Eugenia Vidal se pone Mar del Plata al hombro y corta por lo sano

No hay dudas que María Eugenia Vidal se puso Mar del Plata al hombro. Hoy se va convirtiendo poco a poco, en la quien verdaderamente manda en General Pueyrredón. A la literal intervención al corazón de la Secretaría de Hacienda para “manejar los números” de la economía marplatense, ahora se calza el “cargo” de titular de Turismo. En los próximos días anunciará un programa de promoción y de beneficios que tendrán los turistas que lleguen a esta ciudad en la temporada. Allí el primer objetivo para atender a quienes se lleguen en el verano, será establecer diez mil espacios de sombra gratuitos, y para eso deberá avanzar sobre el sector que hoy maneja a “piacere” la costa de Mar del Plata.

FIN A LAS ENDÉMICAS CONCESIONES PRECARIAS

En tal sentido ya habría “coordinado” con el inocuo Emtur la instalación de sombrillas y reposeras (¿auspiciadas por el Banco Provincia?) en ocho playas públicas que hoy, merced a ese endémico accionar de “concesiones precarias”, año tras año son explotadas de tal forma por los amigos del poder. La llegada de Mariu también servirá para anunciar descuentos importantes en hotelería, beneficios para poseedores de las tarjetas del Banco Provincia y la puesta en vigencia del “menú marplatense” a precios promocionales. Conocedora de la “quietud” del órgano encargado de promocionar las bondades turísticas de Mar del Plata, se pone la ciudad al hombro y corta por lo sano.

EL “RAPA” VA POR UN PARTIDO JUSTICIALISTA MILITANTE

La postulación del periodista, militante y ex actor Juan Manuel Rapacioli ya es una realidad. Con el apoyo basal de la Agrupación Mecánica Peronista Roque Di Caprio, comienza a desandar el camino hacia la presidencia del Partido Justicialista de General Pueyrredón en las próximas elecciones internas a realizarse el 17 de Diciembre de 2017. El viejo refrán dice que quien pega primero, pega dos veces…y así fue. Con el “cuerpo aún caliente” del acto eleccionario del pasado 22 de octubre, la gente que apoya al “Rapa” ganó las calles en la madrugada del 23 y llenó de afiches paredones, carteleras y cercos con el mensaje “Vamos por un PJ militante”.

COMO LA MARCHA…“TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS”

Sabe el verborrágico “compañero” que todavía tiene mucho camino por transitar hasta la fecha eleccionaria (si es que desde La Plata no se mandan una de aquellas que terminan interviniendo el Partido). Hasta el momento viene conversando con todos: peronistas proscriptos, ídem kirchneristas, cristinistas y viejos compañeros que no encajan en ninguna de las líneas existentes. También el diálogo con el sector sindical está bastante aceitado.

¿DANIEL RODRÍGUEZ Y LUIS ZUMPANO TAMBIÉN CANDIDATOS?

Pero…como siempre hay un pero, desde el tándem Raverta- Rodríguez no han descartado la postulación del reelecto concejal al cargo que hoy ostenta el legendario Pablo Vacante. Quienes saben de las aspiraciones de ese sector del “cristinismo” aseguran que no van a entregar así porque sí el espacio ganado con las últimas elecciones. Saben que tener el mando del Partido, les allanará el camino de las generales del 2019 en General Pueyrredón. También en los últimos días el “galán de tiempos idos”, Luis Zumpano, dirigente del poderoso Sindicato de Empleados de Comercio habría amagado con presentarse, aunque lo suyo sería más una cuestión de voluntad que realidad.

UN SECTOR DE LOS MERCANTILES LO MIRA CON CARIÑO

El “Rapa”, zorro a la hora de las roscas, habría mantenido un extenso diálogo con el viejo militante “Pepe” Otalepo y con el siempre vigente Fabián Giovanniello, ambos directivos del SEC y figuras del Peronismo dentro de esa entidad gremial. Las conversaciones habrían sido más que auspiciosas, y el DT, cheff internacional y profesor Giovanniello habría quedado entusiasmado con el proyecto de recuperar el Partido “para que el pueblo peronista vuelva a ser protagonista en Mar del Plata”. Esto habría entusiasmado al cada día más voluminoso colega, a intentar sumarlo al esquema partidario. Ahora sería el laborioso mercantil quien decida si lo acompaña desde adentro o desde afuera

VACANTE MIRA EXPECTANTE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS

Resta esperar en el hoy anodino PJ, que actitud asumen sus actuales autoridades, y en especial el dúo Vacante- Cheppi. El Pablo ha reconocido en varias oportunidades que él quiere dejar paso a nuevas inquietudes, y si bien apoya la posibilidad de llegar a una unidad, en su fuero intimo tanto él, como el ex embajador en Venezuela, no querrían saber nada con Raverta y sus boys, a quienes sindican como los responsables que no pudieran figurar siquiera en las PASO que consagró a Marcos Gutiérrez como representante del FpV.

LAS PRIMERAS VÍCTIMAS “OFICIALES” DEL MASSISMO

Luego de las PASO algo terminó de romperse. La relación entre Juan Curuchet y Gabriel Pampín con el resto de los candidatos a nivel local había entrado en un cono de sombra. Del lado del ex Campeón Olímpico se “acusaba” un problema de salud, en tanto desde el del joven nacido del riñón garivotista, todo era incertidumbre. Afirman que cuando, desde el Bloque bonaerense, le plantearon la cuestión a Sergio Massa sobre sus dos legisladores marplatenses , y al que le sumaron a Alfonso Coll Areco y Hernán Albisu, el hombre fuerte de 1País les dio el “visto bueno” para que directamente los “limpiaran” del Bloque. Fueron las primeras víctimas oficiales de la mala performance massista.

LOS RAJADOS FORMARON EL PERONISMO RENOVADOR

El cargo fue: “falta de compromiso y trabajo” durante la campaña proselitista que desembocaría en las legislativas del 22 de octubre pasado. Bajo esta calificación, le sumaron “la ausencia de trabajo en la fiscalización de las diversas urnas bonaerenses”. Pero no se quedaron ahí los massistas. Los acusaron de priorizar “el mezquino interés propio, en lugar del interés general de los ciudadanos”. Hoy los cuatros “rajados” formaron el bloque “Peronismo Renovador”. Rápidos de reflejos afirman que “Tomamos esta decisión porque queremos mirar al futuro, desde nuestra pertenencia y militancia peronista, de otra manera”. Ahora habrá que ver si la gente les cree…

EL EX DIPUTADO JUAN GARIVOTO RÁPIDO Y FURIOSO

Rápido de reflejos, el ex diputado Juan Antonio Garivoto, histórico dirigente peronista en Mar del Plata e impulsor de las candidaturas de Pampín, ni lerdo ni perezoso salió a defender , especialmente al Gaby, y fue extremadamente duro con el tigrense: “Una de las conductas defensivas más difundidas entre las personas es poner en otro las fallas propias. Esa tal vez sea la característica más notable del anuncio de nuestra supuesta separación del bloque del Frente Renovador”. Lo responsabilizó de imponer “incoherencia y el desmanejo” a la campaña “donde se vivieron despropósitos que fácilmente podrían llenar las páginas de un libro de anécdotas desopilantes”.

“UNA CALLECITA OSCURA Y LLENA DE POZOS”

Pero no se quedó ahí quien supo ser el N° 1 del peronismo lugareño. “El Frente Renovador que nació como una luz de esperanza para millones de argentinos, la ancha avenida del medio, lentamente se fue transformando en una callecita oscura y llena de pozos que se transita únicamente si uno está dispuesto a hacerle monerías a los que se manejan como propietarios del sector. Por ello no es extraño que se sientan con el derecho de echar a quienes manifiestan una opinión distinta a la de ellos, una actitud básicamente ajena a la acción política. En fin, la supuesta decisión de apartarnos de un bloque que hace mucho tiempo no funciona como tal y se ha mantenido unido gracias a la voluntad de los que lo integramos, no es más que un nuevo disparate de Sergio, Graciela y compañía que nos libera para seguir nuestro camino”. Tomá vos!!!

LAS DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL SACUDEN A TELAM

Tal cual lo habíamos anticipado tiempo atrás y ratificado en los primeros días de la semana, el escándalo de corrupción y acoso sexual que sacude a altos funcionarios de la Télam, volvió a poner en el tapete el caso sucedido meses atrás y denunciado, en la Agencia en Mar del Plata. La violencia laboral y de género expuesta ante las autoridades de ese ente nacional por una periodista marplatense y que involucra al jefe de esa delegación en la Feliz, ha tomado un nuevo impulso. La Comisión Gremial Interna intimó al Directorio una intervención directa sobre los hechos denunciados. Preguntan cuál es la actual situación del sumario interno oportunamente realizado “y que todavía no fue resuelto”.

LA AGENCIA MARPLATENSE SIN “JEFE”: SE TOMÓ LICENCIA

La Comisión Gremial Interna reclama que “la empresa adopte un posicionamiento claro ante esta denuncia y resguarde el empleo y el ambiente de la compañera afectada”. Este caso volvió a estar en el tapete luego que se supiera de una grave denuncia contra el sindicalista de la agencia estatal de noticias Télam, Luis Omar Giménez, por actos de presunta corrupción y de acoso sexual. Lo cierto es que el denunciado también es el subgerente de Logística e Ingresos del organismo, como asimismo secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren). Hoy su accionar está en la mira de la Justicia por presuntos hechos de corrupción y acoso sexual a una empleada. En Mar del Plata, el cuestionado jefe, hoy se tomó Licencia… ¿Zafará esta vez o lo seguirán callando?