El paro aéreo deja 40 mil personas sin poder volar y provoca pérdidas por 5 millones de dólares

Ocho guardias de la Policía Aeronáutica “custodiaban” un vacío Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de Mar del Plata, ante el paro de los cinco gremios en conflicto con Aerolíneas Argentinas y Austral, era la imagen de la cruda realidad que sacude al país: unas 40 mil personas son poder volar y una pérdida para la empresa estatal de alrededor de ¡5 millones de dólares!

Por su parte el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua afirmó que “Un comandante internacional está ganando en promedio 250 mil pesos por mes. Estos son los que no quisieron hoy tomar los vuelos y dejaron los aviones en todos los aeropuertos europeos y americanos”.

Con esa frase, dejó en claro que el conflicto con los sindicatos aeronáuticos -principalmente con los pilotos- llegó a un punto de no retorno. No sólo los cuestionó por haberse negado a tomar los vuelos en adhesión a la huelga que debía ser de 24 horas, sino que los acusó por, de hecho, extender esa protesta a “36 o 48 horas”.

Amenaza de conflicto para la semana próxima

A todo esto los cinco sindicatos reafirmaron su rechazo a la oferta de la empresa de una recomposición salarial del 16 por ciento y amenazaron: “Probablemente la semana que viene haya más conflictos”.

El jefe del gremio aeronáutico Upsa, Rubén Fernández, dijo que la semana próxima pueden producirse nuevas medidas de fuerza en los servicios de rampa, cuando está en curso el paro en Aerolíneas Argentinas y Austral. Fernández sostuvo en una rueda de prensa que los gremios están dispuestos a asistir a una negociación “si convocan a un diálogo en serio”.

Fernández sostuvo que comunicaron el paro con cinco días de anticipación para darle tiempo a la empresa y a los pasajeros para realizar reprogramaciones. “Si hubo pasajeros afectados fue por culpa de las empresa. La empresa los tomó como rehenes“, sentenció.

Unas 40 mil personas se ven afectadas por el paro de 24 horas que lleva adelante el personal de Aerolíneas Argentinas y Austral en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza, que arrancó a medianoche, provocó la cancelación de más de 370 vuelos locales e internacionales en los aeropuertos del país.

Los titulares de los gremios fustigaron al presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, por dar a conocer los presuntos sueldos de los pilotos: “No hay ningún piloto que cobre 250 mil pesos”, lanzó Pablo Biro, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Ante la difusión de los presuntos salarios, Biro les pidió a los pilotos que “extremen sus medidas de seguridad” y lanzó: “Dell’Acqua es un irrespetuoso, como el kirchnerismo y como el grupo Marsans”.

Dell ‘Aqua no descarta radical denuncia penal