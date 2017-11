Denuncian pésimo estado en la ruta de ingreso a San Agustín, partido de Balcarce

Los graves daños que presenta el asfalto en el tramo de entrada a San Agustín (Partido de Balcarce), ingresando por la Ruta 55 fue denunciado por el Ingeniero Alfredo Conforti , quien se preguntó ¿Por qué así?.

En una nota con pedido de publicación, el profesional indica textualmente:

Había escuchado a la gente del gobierno de Cambiemos que se había adjudicado -por fin- la obra de asfaltado de todo el tramo de ingreso al pueblo y lo ponían como un logro de la gestión. Con la expectativa de que hubiese gente ya trabajando me dirigí al lugar, donde tantos buenos amigos también me dio la vida.

Grande fue mi sorpresa al ver que allí no había ni una máquina, ni una sola persona trabajando en el lugar y pensé que todavía no habían empezado la obra. Pero no es este el problema que me terminó angustiando y preocupando.

Lo grave es que el tramo ese de unos 10 km de la ruta 55 al pueblo de San Agustín ha sido dejado a la “buena de Dios” y dejaron de hacerle mantenimiento. La consecuencia puede ser muy grave y mortal, ojalá ello no pase y Dios nos cuide. Los pozos en todo el tramo son enormes, no se han tapado más…., una verdadera locura!!! y el otro día que llovió el agua inundó los pozos y no se distinguía lo que está bueno y lo que no. Ni pensar por favor de viajar de noche, es realmente peligroso. Señor intendente, confío en usted. Haga rellenar los pozos, que tengan mantenimiento ya, mientras esperamos su asfaltado nuevo. Hay vidas en juego en esto.