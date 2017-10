Marcha por Santiago Maldonado de la Multisectorial por la vida y la Libertad

La Multisectorial por la Vida y la Libertad convoca a marchar este miércoles 1ero. de noviembre a partir de las 18 para reclamar justicia por Santiago Maldonado “a 3 meses de la represión ilegal de Gendarmería ordenada por el Gobierno nacional en el Pu Lof de Cushamen que terminara con su vida”

En una conferencia de prensa realizada, por primera vez, en las escalinatas del palacio municipal ya que no se pudo desarrollar en el Concejo Deliberante por negativa de las autoridades del mismo, brindaron detalles del recorrido que será desde San Martín y Mitre hacia Luro, luego Santiago del Estero, Rivadavia, Catamarca, Luro hasta el monumento a San Martín donde se leerá el siguiente comunicado:

A 3 meses de la represión ilegal de Gendarmería, ordenada por el Gobierno de Macri en la Pu lof de Cushamen, la Multisectorial por la Vida y la Libertad de Mar del Plata se suma a la convocatoria nacional y de la familia a marchar por Justicia para Santiago Maldonado y castigo a los Culpables.

Salimos a la calle nuevamente porque el 1º de agosto de 2017 más de 130 gendarmes sin orden judicial entró en territorio mapuche reprimió a sus pobladores de manera ilegal y a Santiago, que se encontraba acompañando a los Pueblos Originarios en el corte de ruta en reclamo por sus derechos que históricamente fueron vulnerados, lo desaparecieron.

Denunciamos la actuación de las autoridades nacionales que no solo apoyaron el accionar de Gendarmeria, a pesar de los testimonios y denuncias de varios testigos de la comunidad mapuche que relataban la represión y posterior desaparición del compañero , sino que inventaron innumerables hipótesis sobre su paradero: El gobierno nacional estuvo mas de un mes negando su presencia en el lugar y montó decenas de operativos que los medios adictos reprodujeron: Que estaba en Chile, que fue levantado por una pareja en la ruta en Santa Cruz, que lo vieron en Entre Ríos, que nunca estuvo en Cushamen, etc., etc.

Hacemos responsable a Patricia Bullrich, Pablo Nocetti y el Juez Otranto de dilatar el allanamiento a Gendarmeria y presentar el listado de los gendarmes que participaron en la represión , los responsabilizamos de obstaculizar la investigación, de ocultar pruebas, de exponer a los testigos públicamente y de estigmatizar y perseguir tanto al pueblo Mapuche como a la familia.

POR ESO EXIGIMOS LA RENUNCiA DE BULLRICH Y NOCETTI

Repudiamos el tratamiento que los medios de comunicación masiva le dieron a la desaparición forzada de santiago y todas las operaciones mediáticas que no solo intentaron negar su desaparición forzada sino que atacaron y acusaron a toda su familia. La víctima, como siempre, termina siendo el foco de las acusaciones y persecuciones.

El cuerpo de Santiago se encontró 79 días después, en una zona que había sido rastrillada varias veces. Su aparición sin vida no cambia el enfoque de responsabilidades y decimos que el gobierno es el culpable de su desaparición forzada seguida de muere.

Desde la multisectorial por la Vida y La libertad acompañamos a la familia y aguardamos los resultados de la autopsia. Pero reafirmamos la responsabilidad del Estado Nacional y de Gendarmería: Santiago murió en el marco de una represión ilegal por parte de las fuerzas de seguridad.

Este miércoles 1º de noviembre, como hace 3 meses convocamos a todos a concentrar a las 17,00 en San Martin y Mitre para marchar a las 18:00 bajo las consignas:

VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO

EL GOBIERNO ES RESPONSABLE.

Cabe destacar que esta Multisectorial está integrada por organismos de Derechos Humanos, organizaciones estudiantiles, sociales, culturales, sindicales y políticas y se suma al pedido de la Familia y a la convocatoria en todo el país.