El lehendakari vasco Urkullu se declara “independentista”… en Canadá

El lehendakari Iñigo Urkullu que se ha reivindicado como independentista, cree que la transformación de España en un país confederal sería “la salida del laberinto político territorial del Estado” y ha defendido que la ley y su interpretación “deben poder adaptarse a la realidad social”.

En la primera jornada de su visita institucional a Canadá el lehendakari ha pronunciado una conferencia en el Consejo de Relaciones Internacionales de Montreal, en la que ha afirmado que “como nacionalista y miembro del PNV” es “independentista” pero también partidario de adaptar esa aspiración “a la realidad”.

Aboga en este sentido por “repensar” el modelo de España para que ésta asuma su “plurinacionalidad” y se construya “en orden a esa realidad” porque no es lo mismo, ha dicho, la “unión voluntaria” que la “unidad impuesta”.

Defiende por ello el “ejercicio de libre determinación de manera legal y pactada, con garantías”, algo que es “obvio” que no ocurrió en Cataluña en la consulta del 1 de octubre.

En el conflicto catalán hace falta “diálogo de buena fe en un proceso de negociación con voluntad de acuerdo”, pero esto “no ha existido y no existe en el Estado español” a pesar de que él ha “trabajado en una vía de diálogo” entre los gobiernos central y catalán. Sin embargo, esta mediación “no fue posible en el último minuto”, lo que derivó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, del que está “absolutamente en contra”.

“Las circunstancias que se viven (en Cataluña) no son las mejores pero es momento para la distensión y para pensar en el futuro, si ahora no es posible, en practicar el diálogo”, ha afirmado, al tiempo que ha deseado que todos los partidos catalanes “se puedan presentar y ojalá así lo decidan” a las elecciones del 21 de diciembre.

Si todos concurren a esos comicios se podrá analizar “desde el principio de realismo lo que la sociedad dice, en lugar de interpretar lo que dice aunque no haya habido elecciones”. Para dar cauce al “problema político” que suponen para el Estado las aspiraciones nacionales de Euskadi y Cataluña, el lehendakari ha reivindicado el “modelo especialmente valioso” de las consultas pactadas en Quebec en 1980 y 1995, que no obstante son solo “referencias” que no tienen por qué aplicarse sin más porque las realidades quebequesa, vasca y catalana son diferentes.

Se trata, ha dicho, de un problema de aspiraciones nacionales que no atañe solo a España, sino a la Unión Europa, porque en su seno alberga a “estados con varias naciones”. Por ello se ha mostrado convencido de que “más tarde o más temprano” la UE aprobará una “Directiva sobre Claridad” como hizo Canadá con su Ley de Claridad (que regula la consultas independentistas) para dar “un encaje amable” a estas “realidades nacionales“.

Del caso de Quebec valora que se basó en “cuatro grandes principios“: el “diálogo permanente“, el principio democrático de que “Quebec tiene capacidad de decidir su futuro y consultar a su sociedad”, el principio de legalidad, con respeto a las normas pero “desarrollando su potencialidad“; y el de negociación y bilateralidad con un compromiso por el acuerdo.

“La democracia consiste en que todas las ideas puedan ser defendidas y también que eventualmente se puedan materializar si una mayoría clara las apoya”, ha sostenido Urkullu. Ha defendido por tanto que el marco legal y su interpretación “deben poder adaptarse a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado“.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa