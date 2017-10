Aicega y su respaldo incondicional a Macri: “Si no cambiamos, somos un país sin futuro”

El actual concejal y electo Diputado Nacional por Cambiemos , Juan Aicega rescató “el acercamiento de (Mauricio) Macri a todos los actores que tienen que ver con lo que viene, que no sea un mensaje unilateral de imposición, sino apostar al diálogo, que creo lo que ha planteado; y la realización de un esfuerzo mayor de todos para que salga de la mejor manera”. Analizó también la cuestión del gasto en la Comuna marplatense y pidió se comience a trabajar para generar nuevas alternativas de empleo “que no todo dependa de la obra pública” o del ingreso a la Municipalidad

Aicega en diálogo con “el Retrato…” recordó que “El Presidente siempre lo ha dicho, pero que evidentemente muchos no entendieron el mensaje, y miren ustedes que paradoja: quienes si lo interpretó fue la gente que lo apoyó y lo respaldó en los últimos comicios”

No tuvo dudas en decir que “hoy de a poco la dirigencia política y sindical está empezando a entender al Presidente de qué manera habla y qué es lo que quiere decir. Esto seguramente se verá unilateralmente con cada sector a medida que avance el diálogo, lo mismo que en las Cámaras Legislativas para llegar a las leyes que van a hacer falta para poner esos cambios en marcha”

Respaldo a cambios en el sistema de Justicia

Respecto a las transformaciones necesarios en la Justicia argentina, Aicega no olvidó señalar que “se trata de un poder independiente. Lo que Macri hizo, fue sugerir algunos cambios; es más, creo que la Justicia está en condiciones de mejorar su performance sujeta a códigos mas modernos, a la aplicación de la Ley más rápidamente y efectiva”

No descartó “cambiar cuestiones de procedimientos, pero no olvidemos que todo tiene su tiempo, y su reorganización dependerá de las leyes que pueda sacar el Congreso, pero no hay duda que la Justicia se debe una modernización”

En relación al pedido del Presidente de analizar el hecho , entre otras cuestiones, de los 45 días de Feria que tienen, Aicega dijo que “debería reformularse. El tema de las ferias y de los horarios habla de una organización estatal que podría señalarse como arcaica; parece de otro siglo”

En tal sentido manifestó que “debemos buscar, a través del diálogo, la manera de hacer esas reformas pensándola y analizando las consecuencias que pueden acarrear”

“Estas cuestiones las conozco muy bien ya que he trabajado en el Ministerio de Justicia ( N. de R.: fue director nacional de Relaciones con el Poder Legislativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y tengo conocimiento del paquete de leyes que impulsa el mandatario nacional” realzando que “en general la oposición, salvo algún sector como el Bloque del Frente para la Victoria, vi un consenso en debatir y aplicar cambios”.

“Los cambios que impulsa Macri van a depender del diálogo”

Mirando al futuro no tiene dudas Aicega “del éxito de las medidas impulsadas desde el Ejecutivo Nacional”, pero que “ todo va a depender del diálogo. Están dadas las condiciones y seguramente los progresos que se empiecen a ver, van a llevar a que los gobernadoras tengan el coraje como para hacerlo en su territorio”

Entiende Juan Aicega que “Es momento de reorganizarse. Las provincias tienen que sincerar sus gastos”, acotando que “el ejemplo de la Biblioteca del Congreso es lo que es hoy el Estado”

“Hoy Macri está apostando al desarrollo, a la inversión, a la creación de un trabajo genuino. Tenemos que poner el país en marcha, y las provincias también se tienen que poner “a tiro” con esto, no ser solamente lugares donde solo existe el empleo público. De seguir así y si no cambiamos somos un país sin futuro”

“Mar del Plata debería empezar a reducir su gasto”

Elogió la tarea que en tal sentido “ha puesto en marcha la Gobernadora María Eugenia Vidal, quien está impulsando una reducción en la Legislatura bonaerense importante del presupuesto”

En tal sentido expresó que “todos los gobernantes, incluidos los municipales, deben apuntar en dónde está el exceso de gasto”, remarcando que “acá en Mar del Plata también debería hacerse, además de ir generando otras fuentes de trabajo”.

“No olvidemos que cada empleado no es solo un legado, son personas. Hoy por suerte el Puerto está impulsando nuevos empleos abriendo posibilidades a que se radiquen nuevas empresas para exportar, importar y producir, que abrirá más mano de obra”

Ampliando este concepto hizo saber que “lo mismo pasa en el cordón frutihortícola, en el Parque Industrial… Esto es lo que tenemos que potenciar para generar otra alternativa de trabajo y que no sea solamente la obra pública o el empleo estatal”