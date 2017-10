Guillermo Bianchi (SEC) espera expectante se generen nuevos puestos de trabajo en Mar del Plata

En el marco del comienzo de la temporada de verano, el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, en dialogo con “el Retrato…” analizó la situación de su sector y a la vez expresó que “no se han generado nuevos puestos de trabajo” como también que ha habido en el último tiempo “un proceso de alta rotación en la apertura y cierre de los lugares”.

“Estamos a la expectativa de la llegada de la temporada. Todo parece indicar que se viene un verano mejor que el regular del año pasado, pero todavía no se maneja ningún número concreto”, manifestó el referente de los mercantiles a “el Retrato…” y señaló que noviembre es importante “para saber la cantidad de ocupación hotelera anticipada, la cantidad vendida de sombras y analizaremos entre otros sectores cual ha sido el llamado de trabajo”.

En referencia a los despidos de trabajadores y cierre de comercios, indicó que “ha sido un invierno complejo para el pequeño empresario mercantil y no se están tomando trabajadores dentro del sector. No hubo incrementos y así lo reflejan los índices de desocupación que hubo en la ciudad, los cuales dan cuenta que la ciudad no ha tenido recuperación del empleo”.

“No se han registrados despidos masivos ni empresas que cierran, pero no se han generado nuevos puestos de trabajo”, apuntó Bianchi a la vez que aclaró que se refirió a que “cuando un trabajador, por jubilación o porque emprende otro camino, deja su puesto; no se reemplaza. Es una complejidad porque la etapa vegetativa de los países va creciendo y este no ha sido acompañado por crecimiento de la oferta de empleo”.

Además, manifestó que “la necesidad de empleo, no se ve reflejada en la cantidad de empleo que se va produciendo en la ciudad. Mar del Plata tiene los índices de desocupación más grandes de la Argentina”.

En ese contexto, Bianchi hizo hincapié en que muchos cierres de comercios se producen por distintos factores entre los cuales destacó el precio de los alquileres. “El alquiler está teniendo mucho peso en la ecuación económica de un pequeño comercio. Por eso, se da que muchos locales cierran sus puertas y abren en otras arterias con una renta más económica”, sostuvo.

“Se ha generado un proceso de alta rotación en la apertura y cierre de los lugares. Ha habido más que nunca una cantidad impresionante de comercios que cierran sus puertas y rápidamente, abre otro emprendimiento diferente en el mismo lugar”, resaltó.

“No se han encontrado los resultados deseados en el modelo económico del gobierno”

Seguidamente y en el marco de los resultados electorales, se refirió a los anuncios que realizó este lunes del presidente Mauricio Macri , donde planteó tres ejes como plataforma del segundo ciclo de su gestión. “Simplemente fueron anuncios, donde no hay todavía no hay ningún borrador en forma concreta. Por lo que, no se puede evaluar el alcance de las medidas”, apuntó.

“Hay dos puntos a considerar. Hay una cuestión macroeconómica que es un gran problema inflacionario, el cual se viene arrastrando hace dos años. Han tocado instrumentos para dominarlo como el consumo. La caída de este último, ha sido notoria en la Argentina”, remarcó Bianchi a la vez que cuestionó “el endeudamiento del país, el cual toca cifras históricas”.

A su vez, añadió que lo otro que no ha podido llevar adelante el presidente Mauricio Macri durante su gestión “ha sido la promesa de las inversiones privadas. Se decía que iba a ser el año pasado, luego que sino ganaba las elecciones no podía hacerlo, que había reformular ciertos esquemas y sin embargo, las únicas inversiones que han llegado al país tienen carácter especulativo”.

“Hay un desorden macroeconómico que no han podido controlar, el cual es notorio. La balanza comercial ha sido deficitaria y el empleo genuino no ha crecido en el país como tampoco han podido hacer caer el déficit que tiene la Argentina”, cuestionó el referente de los mercantiles y aclaró que “no se han encontrado los resultados deseados en el modelo económico del gobierno”.

“Intentan mostrar un cambio nuevo, utilizando recetas del pasado”

Por otro lado, se refirió a que toda esta situación económica trae consecuencias sociales. “Cuando un país no crece, la pobreza no disminuye como también cuando los sueldos y jubilaciones van perdiendo frente a la inflación, como está pasando en la Argentina, no hay crecimiento del consumo interno y se debilita la actividad económica”, detalló.

“Intentan mostrar un cambio nuevo, utilizando recetas del pasado y eso, no hace más que conseguir el mismo producto”, afirmó el Secretario general de los trabajadores mercantiles a la vez que comentó que “las políticas públicas que el fondo de comercio ha impuesto a los gobiernos siempre han fracasado en todo el mundo”.

Por último, manifestó que habrá que esperar “si este consenso al que ha llamado el gobierno es tal o es una imposición más para quitarle derecho a los trabajadores. A partir de los anuncios habrá que procurar conversar con todos los legisladores para que tengan la posibilidad de votar a favor de los intereses de los trabajadores del país, ya que se trata de leyes que tiene que aprobar el Congreso de la Nación Argentina”.