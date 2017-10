El escándalo de acoso sexual en Télam sacudiría la Agencia marplatense

El caso del sindicalista de la agencia estatal de noticias Télam, Luis Omar Giménez, que es investigado por actos de corrupción y de acoso sexual, podría alcanzar a la Agencia de Mar del Plata, donde un alto funcionario de la misma también fue denunciado meses atrás por una periodista, pero al parecer la investigación habría sido “cajoneada” por el propio Giménez para evitar un escándalo mayúsculo.

Lo cierto es que el subgerente de Logística e Ingresos del organismo, que también es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa (Sitrapren), está en la mira de la Justicia por presuntos hechos de corrupción y acoso sexual a una empleada.

Giménez entró a Télam en 1980 y manejó, hasta el cambio de gobierno, el comedor de la sede de la agencia de noticias. Según informó La Cornisa, el sindicalista habría pagado sobreprecios en los alimentos y habría acosado sexualmente a una empleada de ese sector. Además, la Oficina Anticorrupción (OA) lo investiga por la presunta incompatibilidad de sus dos cargos, por lo que lo intimó a presentar su declaración jurada de bienes.

El subgerente de Logística e Ingresos de Télam también fue denunciado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por la presunta comisión de delitos en la contratación de la empresa de limpieza CLC, aprobada por el sindicato. Las actuales autoridades de la agencia sostienen que el sindicalista nunca le exigió a CLC la documentación estipulada en el contrato y avaló el aumento de las horas trabajadas de los vigiladores sin la autorización del directorio de Télam.

La encargada del comedor de la agencia que denunció a Giménez por acoso sexual contó cómo fue que el hombre la habría atacado. Según relató, fue después de que el sindicalista le solucionó un reclamo de recategorización laboral. “Cuando le dí las gracias por haberme conseguido la categoría me dijo: ‘¿Qué gracias? Yo quiero carne’. Entonces, le pregunté si quería algo de la carnicería. Y me respondió: ‘Quiero un pete’. Me sentí muy mal por esto y nunca pude enfrentarlo. Me faltó el respeto, por eso ahora me animo a contarlo”, aseguró.

Luis Giménez también es investigado por presunto tráfico de influencias para liberar pagos de la pauta publicitaria a cambio de retornos y por el cobro de préstamos a los afiliados a altas tasas de interés.