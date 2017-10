Alvarado se trajo un empate de General Pico de la mano de Francisco Rago

Alvarado se trajo un punto que vale oro desde La Pampa luego de empatar ante Ferro de General Pico 0 a 0. En el último minuto Francisco Rago le atajó un penal a Cristian Girard. De esta manera continúa liderando la Zona 1 del Toneo Federal A de futbol.

El Torito de Mataderos en el reumen final, mas allá de ese fenal, fue mas que su rival, quien puso mucha voluntad, pero poco futbol. De esta forma los marplatenses se les cortó la racha de cuatro triunfos en fila, pero extendió a cinco su invicto y sumó un punto importante para su objetivo de clasificación.

Otros resultados

Deportivo Roca 2 – Villa Mitre 2

Rivadavia 6 – Deportivo Madryn 0

Sansinena 0 – Cipolletti 0

Posiciones

Alvarado 17

Ferro 16

Rivadavia 13

Villa Mitre 11

Cipolletti 11

Deportivo Roca 8

Independiente (N) 7

Deportivo Madryn 5

Sansinena 4

Próxima fecha

Deportivo Roca vs. Alvarado

Ferro vs. Deportivo Madryn

Independiente vs. Villa Mitre

Rivadavia vs. Cipolletti

Libre: Sansinena.