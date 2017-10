A corazón abierto… Macri llamó a un acuerdo nacional para crear empleo y reducir la pobreza

El Presidente Mauricio Macri presentó este lunes el paquete de reformas que enviará al Congreso ante la dirigencia opositora, empresarial y sindical. El Presidente convocó a un amplio acuerdo nacional para crear empleo y reducir la pobreza durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

“Los convoco a lograr entre todos consensos básicos […] Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder. Y no solo hablo de la política”, señaló.

Enseguida, agregó: “Tenemos que hacerlo en base de la confianza, hablando con la verdad, la buena fe, sin doble discurso, dejando de lado las etiquetas y discursos que impidan que ese diálogo fluya. No digo que sea fácil. El cambio cuesta, pero no hay excusas para no animarse. No hay más excusas. Es ahora o nunca”.

Los tres ejes anunciados por el mandatario

El discurso del Presidente tuvo tres ejes: la “responsabilidad fiscal”, la promoción del empleo y el “fortalecimiento de la república y la calidad institucional”.

Macri sostuvo que los objetivos fundamentales de las reformas son la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Llamó a bajar el gasto público y controlar las cuentas provinciales.

En ese marco, el jefe del Estado anunció que entre mañana y pasado presentará un proyecto de reforma tributaria. “Necesitamos menos impuestos y todo esto lo debemos lograr con equilibrio fiscal”, resaltó.

“Tenemos que trazar una línea de austeridad”, dijo Macri al anunciar el plan de reformas

Y llamó a tener una “conversación adulta y honesta” sobre el sistema de jubilaciones y pensiones. “El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio”, aseveró.

Macri también les envió un mensaje a los gremios: “Necesitamos organizaciones sindicales fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a los trabajadores”.

Y añadió: “No puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente”. “La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país”, subrayó.

Luego, Macri se enfocó en el eje “calidad institucional”. “Queremos comprometer a todos los sectores a construir un Estado que esté al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia y en el sistema electoral”, aseguró.

Macri calificó de “estafa” y “vergüenza” que existan “recovecos” en los tres poderes del Estado donde funcionarios han ubicado “amigos, parientes y militantes de sus agrupaciones”.

El mandatario criticó al Poder Judicial por la gran cantidad de empleados que tiene, al tiempo que reclamó que “elimine algunas” licencias que consideró exageradas y evite que el servicio de justicia “durante 45 días al año esté interrumpido”.

Al encuentro en el CCK fueron invitados los 24 gobernadores, aunque dos de ellos (Sergio Uñac y Claudia Ledesma) no asistieron. Estuvieron presentes empresarios, la cúpula sindical, universitarios y legisladores oficialistas y opositores.

Las negociaciones

Después de la presentación formal de los lineamientos es el turno de las negociaciones con diferentes sectores, tanto con los gobernadores (por el paquete de leyes económicas, que repercutirán en los fondos de las provincias) como los sindicalistas (por la reforma laboral), entre otros.

En esta línea el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, dijo que la presentación es el “primer paso para lo que después tiene que terminar en una ley” aunque, dijo, “habrá que ir viendo cómo evoluciona y la respuesta de la contraparte, los sindicatos y los gobernadores”.

Por eso el Gobierno convocará a una nueva reunión a los jefes provinciales el 9 de noviembre, para debatir la reforma impositiva y la redistribución de recursos sin la presencia de Macri, que estará en los Estados Unidos. En este encuentro estarán los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Protestas y faltazos

En las afueras del Centro Cultural Kirchner, que estará vallado y fuertemente custodiado, movimientos sociales como el CTEP, Barrios de Pie y la CCC se manifestaron por no haber sido incluidos en el encuentro. Mientras que el jefe de la bancada K en Diputados Héctor Recalde había anticipado que anunció que no asistiría a la convocatoria porque, consideraba, “una reunión así no tiene mayor sentido”.

“Mejor que estar ahí sentadito leeré después el informe, que auguro, no va a ser lo que yo pienso para el futuro”, dijo el exabogado de la CGT. “Vamos a ver qué pasa”, dijo el diputado sobre los contenidos de los anuncios de Macri. “Estoy interesado en leer cuáles serán los contenidos”, indicó. “Al debate institucional lo vamos a debatir en el Parlamento”, afirmó.