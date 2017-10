El Sindicato de Luz y Fuerza celebró 74 años junto a más de 900 personas

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó su fiesta aniversario. Como es ya una tradición anual, cerca de 900 personas se encontraron para participar de la fiesta por el 74° aniversario, cumplidos el pasado 8 de octubre.

La familia lucifuercista se reunió en las instalaciones de la Villa Marista para compartir este multitudinario encuentro, del que participaron trabajadores y trabajadoras de Mar del Plata y de todas las delegaciones de la provincia donde Luz y Fuerza Mar del Plata tiene representación.

Además, hubo representantes de otras organizaciones sindicales y sociales locales y nacionales, invitados especiales, periodistas y artistas.

El encuentro comenzó con la entonación del Himno nacional argentino y la Marcha de Luz y Fuerza. Luego del almuerzo criollo, el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane, acompañado por toda la Comisión Directiva, realizó un breve discurso en el marco de la fiesta familiar: “vivimos momentos complicados para la clase trabajadora pero estas son situaciones que ya estamos acostumbrados a vivir y supimos sobrellevar. Debemos remarcar que no son los trabajadores ni el movimiento obrero los responsables de la situación que vive el país. Es falso que no se puede salir de esta crisis por culpa de los trabajadores. Debemos demostrar que las instituciones que representan a los trabajadores, si están correctamente dirigidas, bien administradas y honestamente representadas y respetadas las decisiones de la base, no pueden ser un problema para el desarrollo de ningún país. Todo lo contrario, se va a poder desarrollar por la organización de sus trabajadores”.

Luego, convocó a la unidad de la clase trabajadora: “es posible vivir en otro mundo, en otra Argentina, defender nuestros recursos energéticos y nuestra soberanía, sin estar supeditado al capital extranjero. Pero depende de nosotros y de la capacidad que tengamos de estar unidos para enfrentar al enemigo principal. Un trabajador o trabajadora no puede ser un enemigo. Puede ser un hombre o una mujer que piense distinto, pero nunca un enemigo”.

También estuvieron presentes “Pepe” Peralta, Secretario General de la CTA Autónoma de Capital, y Hugo Blasco, Secretario General de la Federación Judicial Argentina y de Derechos Humanos de la CTA-A Nacional. Ambos dirigentes reconocieron la importancia de festejo y encuentro de las familias de un Sindicato que “siempre se caracterizó por la lucha y la defensa de los derechos de los trabajadores y usuarios del servicio eléctrico”.

Luego del brindis, realizado por Mariano Bauer de la Secretaría Gremial, junto a los delegados presentes, se realizaron los sorteos entre los asistentes. El premio principal, un viaje para dos personas a los Valles Milenarios en La Rioja y Catamarca, se lo ganó un afiliado de Mar de Ajó.

Previo al cierre de la jornada, el humorista Carlos Sánchez realizó su espectáculo para hacer reír a todos los presentes.

También, el Centro de Jubilados y Pensionados del Sindicato le entregó un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que se jubilaron recientemente.

Por último, llegó el momento del baile y el cotillón con la presencia de dos grupos musicales para cerrar la tarde de un gran festejo de la familia lucifuercista.