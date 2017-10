Rugby: Biguá Campeón de la Copa Imágenes MDQ Plata

La versión plateada de la Copa Imágenes MDQ tiene nuevo dueño. Es que Biguá derrotó este sábado por la tarde a San Ignacio en Valle Hermoso y, de esta forma, se quedó con el trofeo y el título tras ganar en la última pelota por 22 a 19.

El igualado marcador fue un reflejo del partido. La diferencia fue muy poca y siempre se emparejó hacia abajo. Con mucha pelota por el aire y con más fuerza que pausa, el cotejo nunca tuvo un dueño definido y en los últimos segundos se decantó todo para Biguá, que corrió todo el primer tiempo de atrás.

Porque San Ignacio comenzó mejor gracias a un oportuno try de Rubén Irazabal, que le facturó un error en la salida a los visitantes, que después vieron cómo Gabriel Cabrera aumentaba la ventaja con su pie gracias a un drop.

La respuesta de Biguá iba a llegar desde la zurda de Hernán Ebrett, pero iba a quedar en una insinuación, ya qué Emmanuel Guerrero con una conquista a pura velocidad dejó las cosas 13 a 3 de manera parcial para el “Verde”.

En el complemento, parecía que San Ignacio se iba a hacer amo y señor de las acciones, pero la falta de decisión hizo crecer a Biguá, que no iba a desaprovechar su oportunidad de dar pelea y pisar fuerte en la Cancha 1 de Valle Hermoso.

A los 12′ de la segunda mitad, Julián Bonavita le daba alas a las opciones de Biguá con un try de otro partido, que los volvía a meter en la conversación. Esa posta la tomó el wing Bruno Vilar, que luego de un buen pase de Ebrett terminó llegando a la zona de anotación para que su equipo se recupere en el marcador.

Con el visitante crecido, parecía que los dos penales que Elías Fernández convirtió cerca del pitido final iban a enterrar la fe de Biguá, pero en los últimos instantes del encuentro se vio lo mejor del mismo.

No tanto por el juego, desordenado por el cansancio y la falta de ideas, sino por la emoción. San Ignacio tuvo la chance de cerrar el juego, no lo consiguió, le dio vida a Biguá, y un try in extremis de Franco Espino fue el salto que necesitó el visitante para subirse al escalón más alto del podio.

Ni Biguá ni San Ignacio brillaron en la final, pero el “Tricolor” lo buscó hasta el cansancio y el 22 a 19 final fue un reflejo de ello. Sin dudas, la emoción le ganó a la táctica y por ello, la Copa Imágenes MDQ de Plata tiene nuevo dueño.

Síntesis

San Ignacio (19): Rubén Bellines, Brian Balbuena, Rubén Irazabal; Gustavo Brea, Nicolás Giorgetti; Julián Vera, Ezequiel Martínez Peralta, Cristian Caponero; Emmanuel Guerrero, Gabriel Cabrera; Andrés Caveda, Facundo Pistocchi, Baltasar Moisano, Franco Puglia; Elías Fernández.

Cambios: 00’ST Ruben Irazabal por Juan Di Stefano, Juan Ignacio Costales por Facundo Pistocchi y Jonathan Lange por Andrés Caveda; 9′ ST Julián Stratico por Julián Vera y Francisco Álvarez por Gabriel Cabrera; 15′ ST Juan José Carbone por Baltasar Moisano; 17′ ST Francisco Di Iorio por Brian Balbuena.

Biguá (22): Diego Levin, Osvaldo Castro, Santiago Merlo; Facundo Santos, Franco Espino; Kevin Melchor, Julián Bonavita, Alejo Álvarez; Alan González, Hernán Ebrett; Franco Sebastián, Jerónimo Gentili, Bruno Vllar, Pedro Acosta; Isaac Salas.

Cambios: 14′ ST David Gentili por Kevin Melchor; 32′ ST Raúl Brischeto por Pedro Acosta; 37′ ST Lucas Sosa por Diego Levin.

Primer Tiempo: 9′ Rubén Irazabal (SIR); 19′ Drop de Gabriel Cabrera (SIR); 35′ Drop de Hernán Ebrett (B); 40′ Try de Emmanuel Guerrero (SIR).

Segundo Tiempo: 12′ Try de Julián Bonavita (B); 18′ Try de Bruno Vilar convertido por Hernán Ebrett (B); 23′ Penal de Elías Fernández (SIR); 26′ Penal de Elías Fernández (SIR); 39′ Try de Franco Espino convertido por Hernán Ebrett (B).

Tarjetas Amarillas: 19′ PT Diego Levin (B); 33′ PT Osvaldo Castro (B); 22′ ST Bruno Acosta (B); 31′ ST Juan José Carbone (SIR).

Referee: Ignacio Boccardo.

Cancha: Valle Hermoso – San Ignacio.

Resultados

M15 Copa de Bronce:

Gnomos 57 – 47 Miramar

M17 Copa de Oro:

Sporting 19 – 55 Universitario

Mar del Plata Club 38 – 43 Comercial

M19 Copa de Oro:

Sporting 21 – 26 Comercial

M17 Copa de Bronce:

Camarones 109 – 0 Pampas

Final Copa de Plata Imágenes MDQ:

San Ignacio 19 – 22 Biguá

Amistoso Plantel Superior:

Campo de Pato 73 – 17 Miramar