En Madrid, miles de personas respaldan al Gobierno y piden “cárcel para los golpistas” de Cataluña

Menos numerosa que la del pasado 7 de octubre, pero con la misma contundencia: “España unida” y “cárcel para los golpistas“. Esas han sido las consignas de los miles de personas que se han manifestado esta mañana en la Plaza de Colónde Madrid para respaldar la acción del Gobierno contra el Govern de Cataluña y pedir que Mariano Rajoy “no sea débil”.

Con un “que viva España y que viva la Policía Nacional y la Guardia Civil“, y coreado por sonoros aplausos, empezaba el acto organizado por la Fundación Denaes. Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, fundadores de VOX y encargados de presentar a los participantes, aseguraban que “los políticos no están dando la talla”. El 155 aprobado ayer por el Senado no es suficiente. A su juicio “hay que aplicar la ley en todo su rigor” y “no permitir que los traidores actúen con impunidad. Exigimos cárcel para los golpistas”, afirmaban, y al momento la plaza estallaba en aplausos y gritos de “Puigdemont a prisión”.

Como el pasado 7 de octubre el ambiente ha sido festivo.

El ya tradicional “que viva España” de Manolo Escobar sonaba por los altavoces y recorría el ancho y largo de la plaza y las calles colindantes. Sin embargo no es día para celebrar, lo dice Diego, un padre de familia que viene con su pareja y su hija y exhibe una pancarta donde se lee “cárcel para los golpistas”. “Hoy no celebramos nada, es un día triste. Venimos a protestar porque una parte de catalanes, aunque sea minoría, se quiere separar”.

La opinión la comparte Ana María, otra asistente que acude con una amiga y asegura sentirse “muy indignada“. Considera que la respuesta del Gobierno ha sido acertada, pero ha llegado demasiado tarde. “Esto lo tendrían que haber hecho el 6 de septiembre –cuando el Parlament aprobó la ley del Referéndum– ese día metes a Forcadell y los demás en la cárcel y se acaba el problema”, afirma y asegura que “vendremos -a Colón- los días que haga falta”. Lo mismo dice Ernesto: “En Navidad vendremos con el turrón”, en referencia al día 21 de diciembre, cuando están programadas las elecciones autonómicas.

Una vez más, como en la otra ocasión, los asistentes comprendían todos los rangos de edad, desde niños a ancianos, y además de banderas de España, los asistentes portaban numerosas pancartas con mensajes por la unidad de España y pidiendo prisión para Puigdemont. En una de ellas, levantada por un señor de avanzada edad que anduvo toda la plaza con ella en alto, se podía leer: “señor presidente, estamos hartos. No pastelee más”.

Durante el acto y sobre un escenario colocado tras la gran bandera de Colón, además de integrantes de la propia Fundación, participaron pensadores, escritores y periodistas como Atilana Guerrero, profesora de Filosofía, el ex diputado Julio Ariza o el periodista Luis del Pino, quien con cierto tono belicista afirmó que “vamos a ganar la pelea porque somos mejores” y aseguró que tanto él como miles de españoles “respaldarán a Rajoy en lo que sea necesario para recuperar la legalidad”.

Finalmente el también integrante de VOX y Denaes, Santiago Abascal, cerró el acto con el himno de España a todo volumen por los altavoces.

En Valladolid, también se realizó de manera espontanea un acto similar al de la Plaza Colón de Madrid, al que asistieron centenares de personas.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa