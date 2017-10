El papel de Podemos en la votación del Parlament agrava más su crisis por culpa de Cataluña

En una época donde la imagen es tanto o más poderosa que las palabras, Podemos quedó ayer retratado junto a los independentistas participando en una votación ilegal en el Parlament sobre la secesión de Cataluña. Los letrados de la Cámara no dudaron en irse, los diputados del PSC, Cs y PP abandonaron el Pleno por no reconocer el contenido como válido pero, en cambio, los de Catalunya Sí Que Es Pot -la marca de Podemos– se quedaron en sus escaños, en una bancada prácticamente vacía que visibilizaba la fractura política y social de Cataluña, y votaron.

La semana más difícil de Pablo Iglesias por su discurso sobre la crisis acababa de una de las peores maneras posibles. Al menos a ojos de una mayoría de los españoles y gran parte de sus simpatizantes, vieron atónitos como ayer siguieron el juego del PDeCAT, ERC y la CUP. Una decisión, la de votar, que en realidad suponía legitimar de facto la validez de lo que se presentaba. Aunque luego a la salida Podemos y Pablo Iglesias se esforzaron en argumentar que no reconocían en modo alguno el resultado de la votación.

Pablo Iglesias, ‘triste’ o “enfadado” por la DUI y la aplicación del 155

Esa actitud agrava un desgaste y una crisis que crece a pasos agigantados. Y es que la imagen de Podemos quedó muy tocada en un momento de tensión. El debate

interno es muy fuerte por la mala gestión comunicativa de un discurso que «no se entiende» y que tiene descolocados a muchos simpatizantes y millones de españoles. Como expresó amargamente Carolina Bescansa, cuando lamentó que no se hablaba a los españoles sino que su discurso estaba dirigido «a los independentistas», y que no se explicaba un «proyecto» para España. Ayer se sumaron nuevos argumentos, pese al afán por cerrar filas como sea.

Varios diputados de Podemos permanecieron en sus escaños cantando Els segadors -el himno catalán-, en pie, cuando se vestía de solemnidad la proclamación unilateralmente de la república. Otra escena controvertida de la que participaron los diputados podemistas.

Además, planea sobre Podemos la duda más que razonable sobre el sentido del voto de todos sus diputados. El grupo parlamentario está compuesto por 11 miembros y sólo hubo 10 votos en contra. Faltó uno. Y el resultado arrojó que hubo dos en blanco.

¿Quién rompió la disciplina de oponerse a la declaración unilateral de independencia? Tres de los diputados adscritos expresamente a la marca Podemos ocultaron su papeleta al votar en la urna mientras que el resto, con Joan Coscubiela a la cabeza, mostraron a las claras su voto en contra. Exhibiendo el no.

Por tanto, la duda recae entre el líder catalán de Podemos, Albano Dante Fachin, el también dirigente Joan Giner yÀngels Martínez -la diputada que ya retiró las banderas de España en una sesión del Parlament-. El primero negó haber sido él. Por su parte, Iglesias quiso apagar el fuego señalando que «cualquiera que no esté» en el no «está políticamente fuera de Podemos».

Estos hechos desarman el intento que ha emprendido Iglesias para dar la vuelta al retrato de Bescansa, con un evidente cambio para golpear más duro a Puigdemont. Sin embargo, su discurso parece seguir atropellado por los acontecimientos porque no se mueve de la idea de «ni DUI ni 155». A pesar de que una y otra sucedan. Como si nada hubiera pasado.

La jugada de Rajoy de convocar elecciones tumba parte del discurso contra el artículo 155. Y pone a Podemos con la urgencia de recuperarse en sólo 53 días. Eso sin contar el problema inmenso que puede atravesar si no logra aliarse conCatalunya en Comú, el partido de Colau, del que Podemos hoy en día está fuera.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa