Alvarado ante Ferro de Pico por televisión través de Argentinísima Satelital

Con cuatro victorias consecutivas y la posibilidad de haberse subido a lo más alto de la tabla en el José María Minella frente a Rivadavia de Lincoln, Alvarado viajó a La Pampa, donde aguardará el partido de este domingo a las 19 frente a Ferro de General Pico, que será televisado a todo el país a través de Argentinísima Satelital. Mauricio Giganti no podrá contar con el capitán Martín Palisi que llegó a la quinta amarilla.

Primero y segundo de la Zona 1 del Torneo Federal A, se miden en el “Coloso de Barrio Talleres” para definir quién termina la primera rueda en lo más alto de la tabla. Ferro llega de empatar como visitante en Bahía Blanca con Villa Mitre, mientras que el “torito” derrotó como local a Rivadavia de Lincoln, acumuló su cuarta victoria consecutiva y quiere continuar por el mismo camino, aunque sabe que el gran objetivo cada vez que le toca salir de Mar del Plata es sumar.

En una semana corta de trabajo, Mauricio Giganti no realizó fútbol y recién empezará a definir el equipo el sábado cuando realice sus últimos movimientos en Alvear (a 65 kilómetros de Pico), donde concentrará el plantel. Lo único concreto, es que no podrá contar con el capitán Martín Palisi que llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. El que aceleró un poco los trabajos durante esta semana fue César Cocchi, pero todavía no está en condiciones de volver, mientras que Leonardo Verón se recuperó del esguince de rodilla y será parte de la delegación.

Los 19 jugadores que viajaron a La Pampa serán: los arqueros Juan Francisco Rago y Matías Quinteros; los defensores Gastón Martínez, Ezequiel Filipetto, Martín Quiles, Tomás Mantia, Emanuel Urquiza, Mauro Castro y Federico Paulucci; los mediocampistas Matías Caro, Ezequiel Riera, Francisco Molina, Gonzalo Lucero, Leonardo Verón, Leandro Benítez y Ezequiel Ceballos; y los delanteros Joaquín Susvielles, Marcos Litre y Jonathan La Rosa.