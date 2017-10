Viglione a juicio oral: Apelan sobreseimiento de su esposa y del Mariano Román

En el marco de la resolución de la Justicia de Garantías por la cual decidió elevar a juicio la causa por las estafas millonarias por las que se encuentra acusado el “periodista especializado en mercados financieros”, Daniel Viglione, el abogado Julio Razona (FOTO) expresó a “el Retrato…” que apeló la decisión del Juez Errandonea de sobreseer a dos de los imputados en la causa, Claudia Fernández y Mariano Román.

El abogado que representa a 65 de las 87 víctimas de estafas del periodista, Julio Razona, explicó que la causa fue elevada a juicio por Daniel Viglione y María Larsen por los delitos de estafas reiteradas en concurso real, pero que a la vez dictaron un sobreseimiento a favor de Claudia Fernández, la esposa del principal imputado y de Mariano Román, también por el delito de estafa.

Además, indicó que desconoce si las defensas de Viglione y Larsen apelaron la elevación a juicio de sus clientes, pero que por su parte apeló este miércoles la decisión de la Justicia en cuanto al sobreseimiento de Fernández y Román y pidió que también sean juzgados en un juicio oral por los delitos de estafas reiteradas, junto con los otros implicados.

Razona señaló a “el Retrato…” también que en la causa hay dictada una inhibición general de bienes para todos los imputados. “Si la justicia decide sobreseer a Fernández y a Román lógicamente estas medidas se caerán con respecto a ellos”, comentó.

“También en su momento había pedido el cambio de calificación a Asociación Ilícita, pero el juez no hizo lugar a este pedido y la elevó por estafas reiteradas, pero no quiere decir que llegado el momento del juicio uno no pueda pedir otra clasificación”, adelantó.

A su vez, señaló que “una vez que la Cámara resuelva estas cuestiones, se sorteará un Tribunal Oral que intervendrá en el desarrollo del debate y se llamará a cada una de las partes para ofrecer la prueba. Después de eso, se fija una fecha de audiencia, que seguramente será el próximo año”.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre la aparición de nuevos hechos en el último tiempo, expresó que, “como en esta causa ya se cerró la etapa investigativa, se van a analizar los nuevos hechos delictivos en una causa aparte por separado” a la vez que aclaró que “en estos últimos casos conocidos se emplea la misma metodología y se usa la misma documentación falsa”.

Por otra parte, recordó que únicamente Viglione se encuentra detenido, pero no así el resto de los imputados. “Pedimos varias veces que detengan a Larsen, pero la Justicia no hizo lugar al pedido. A criterio del juez, no hay peligro que eluda la acción judicial, lo que no quita que después del debate pueda quedar detenida”, manifestó.

“Igualmente pedimos al Juez de Garantías que tome todos los recaudos necesarios como para quitarle su pasaporte y evitar que ella se fugue”,agregó el abogado de 65 damnificados por las estafas.

Por último, se refirió a la situación actual del periodista alojado en la Unidad Penal y comentó que “desde Batán cedió dos lotes de terreno que los tenía con boleto de compraventa a favor de personas del servicio penitenciario para pasarla un poco mejor en la cárcel, como también firmó unos pagaré”.

“Nosotros denunciamos estas maniobras para que el fiscal tome las medidas pertinentes y evitar que se deshaga de sus bienes, ya que estos no los tenía a su nombre. Todo ello lo hizo con el fin de evitar el derecho de resarcimiento de las víctimas”, concluyó.