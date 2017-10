Rugby: Una victoria y una derrota para el M16 Desarrollo

En el primer partido, en la mañana soleada de Pergamino, el representativo del “Trébol” enfrentó a Sur, con victoria por 32 a 5.

El equipo de Ignacio Lavia, Nicolás Parrota y Nicolás Di Fonzo, salió a la cancha con Agustin Reyes, Jeronimo Castañares, Alvaro Del Rio; Victor Sayago, Mauro González; Enzo Stocco, Juan Brown, Marcos Valentin; Marco Dagostino, Estanislao Navarro; Bruno Mignone, Samuel Molina, Rodrigo Guerra, Santiago Burcaysea; Manuel Jurado.

Los tries fueron anotados por Castañares, Burcaysea, Alfaro, Reyes y Valentin.

En el segundo partido, ya por los cuartos de final, les tocó cruzarse con San Luis, que había dado una de las sorpresas al vencen a Rosario.

El equipo salió a la cancha con Agustin Reyes, Jeronimo Castañares, Alvaro Del Rio; Zeberio Zenon, Mauro González; Juan Brown, Enzo Stocco, Marcos Valentin; Marco Dagostino, Estanislao Navarro; Juan Alfaro, Samuel Molina, Rodrigo Guerra, Santiago Burcaysea; Manuel Jurado.

Fue derrota 18 a 5 (try de Andres Canevello) y ahora jugarán el domingo, a las 11 hs frente a Entre Ríos, buscando el quinto lugar. CAMPEONATO M16 DESARROLLO 2017 PARTIDO HORARIO CANCHA EQUIPO EQUIPO INSTANCIA FECHA 1 – 27 DE OCTUBRE 1 10:00 1 URBA 60 Formosa 0 Octavos 2 2 Entrerriana 31 Misiones 5 Octavos 3 11:00 1 Rosario 5 San Luis 10 Octavos 4 2 Mar del Plata 32 Sur 5 Octavos 5 12:00 1 Oeste 58 Austral 0 Octavos 6 2 Salta 36 Santiagueña 12 Octavos 7 13:00 1 Cordobesa 17 Lagos del Sur 36 Octavos 8 2 Andina 39 Santafesina 7 Octavos 9 14:00 1 URBA 31 Entrerriana 17 Cuartos G 10 2 Formosa 31 Misiones 17 Cuartos P 11 15:00 1 San Luis 18 Mar del Plata 5 Cuartos G 12 2 Rosario 21 Sur 7 Cuartos P 13 16:00 1 Oeste 60 Salta 0 Cuartos G 14 2 Austral 31 Santiagueña 5 Cuartos P 15 17:00 1 Lagos del Sur 7 Andina 29 Cuartos G 16 2 Cordobesa 7 Santafesina 16 Cuartos P FECHA 2 – 29 DE OCTUBRE 17 09:00 2 Santiagueña Cordobesa Semifinal 13 a 16 18 1 Misiones Sur Semifinal 13 a 16 19 10:00 2 Austral Santafesina Semifinal 9 a 12 20 1 Formosa Rosario Semifinal 9 a 12 21 11:00 2 Salta Lagos del Sur Semifinal 5 a 8 22 1 Entrerriana Mar del Plata Semifinal 5 a 8 23 12:00 2 Oeste Andina Semifinal 1 a 4 24 1 URBA San Luis Semifinal 1 a 4 25 13:00 2 Perdedor 17 Perdedor 18 Décimo Quinto Puesto 26 1 Ganador 17 Ganador 18 Décimo Tercer puesto 27 14:00 2 Perdedor 19 Perdedor 20 Decimo Primer puesto 28 1 Ganador 19 Ganador 20 Noveno Puesto 29 15:00 2 Perdedor 21 Perdedor 22 Séptimo Puesto 30 1 Ganador 21 Ganador 22 Quinto Puesto 31 16:00 1 Perdedor 23 Perdedor 24 Tercer Puesto 32 17:00 1 Ganador 23 Ganador 24 Primer Puesto Declaraciones :

Mauro González (Capitán – Miramar Rugby): “Fue complicado el segundo partido, los primeros minutos en especial, anduvimos bien en ataque pero se nos complicó en defensa, venimos practicando hace bastante tiempo y pudimos plantear nuestro juego en la cancha”. “En el segundo tiempo tomamos confianza en el scrum, lines no tuvimos tantos pero funcionó, en ataque organizamos bien las células”.