“el Retrato … “dialogó con Andrea Benítez, dirigente del Comité Santiago Maldonado de Madrid, quien comentó: “estamos aquí para demostrar que no estamos dispuestos a callar, pese a las campañas del gobierno, de los medios de comunicación afines al oficialismo- Estamos aquí nuevamente para pedir, exigir y reclamar justicia para Santiago Maldonado, este es uno más de los actos para todos los que reclamamos justicia y responsabilidad de los responsables de su desaparición forzada y asesinato “

“el Retrato…” : ¿Realizar la concentración con la Plataforma contra la impunidad del Franquismo, ha sido una coincidencia?

Andrea: “no es coincidencia, hemos hablado con ellos y hemos coordinado participar en su marcha, creemos que nos hermana la lucha por buscar justicia y encontrar los desaparecidos, en el caso de ellos por el franquismo, por eso estamos este jueves junto a ellos”.

“el Retrato…”: “¿ Que reflexión te merece que se haya encontrado el cuerpo de Santiago la semana de las últimas elecciones?

Andrea: “Al menos es curioso, que después de ochenta y un días, la familia pudiera reconocer el cuerpo de Santiago, confirmando la verdad que gritamos desde el primer día que se conoció oficialmente su desaparición , por eso en su momento pedimos la reuncia de la ministra Bullrrich. A Santiago, como a miles y miles de desaparecidos no lo vamos a dejar en el olvido, siempre dijimos que fue reprimido por la Gendarmería, frente a todos los manejos del gobierno, de los funcionarios, de la prensa cómplice, no dejaremos de pedir justicia y responsabilidad”.

“el Retrato…”: ¿A que atribuyes el hallazgo de su cádaver, al cambio de juez?

Andrea: “ Hubo un cambio, se movilizó después de Otranto es cierto, no fue un cambio absoluto, pero hubo un cambio, claro que fue nombrado por Macri, entonces no podemos pensar que es un justiciero.. ante los silencios que había hecho el otro juez, no podía hacer otra cosa”

“el Retrato …”: Se informó que Santiago no sabía nadar.. si tú no sabes nadar, ¿Por qué se te ocurriría entonces cruzar un río?

Andrea: “ no sé, ¿quizás porque me corran de atrás? Hay otro tema aparte, en ese recodo, el río mide apenas treinta centímetros, además en esa parte hay una subida, es muy, muy raro que justo ahí se ahogue una persona que no la hubieran forzado a caer en el agua”-

“el Retrato…”: Dame un titular.

Andrea: “Castigo a los culpables. La justicia no nos hace creer demasiado en los milagros, pero la justicia es nuestro objetivo, tanto para los desaparecidos de acá, de allá y para Santiago Maldonado”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa