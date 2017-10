El Seleccionado M16 Desarrollo de Mar del Plata partió rumbo a la ciudad de Pergamino, en donde entre el viernes y el domingo disputará la segunda edición del Campeonato Argentino.

Se trata de un certamen que vuelve a organizar la Unión Argentina, en donde para la URMDP sólo podrán participar jugadores de clubes que no se encuentren disputando el Torneo Regional Pampeano A o B, con lo cual los clubes que aportan jugadores en este caso son Camarones de Pinamar, Villa Gesell, Miramar, Tiro Federal de Ayacucho, Campo de Pato de Balcarce, Náutico Necochea y Unión del Sur.

El plantel desde marzo de este año que tiene entrenamientos mensuales a cargo de los entrenadoresIgnacio Lavia, Nicolás Parrota y Nicolás Di Fonzo.



Del Torneo Nacional Desarrollo M16 participan las Uniones de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Andina, Salta, Entre Ríos, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, Sur, San Luis, Lagos del Sur, Austral, Formosa y el Local, Uroba.

Mar del Plata es la quinta Unión en cantidad de fichados en esta categoría, con 229 y debutará en el certamen el viernes a las 11 hs en cancha 2 ante Sur, que cuenta con 158 fichados.

Ese cotejo será por los octavos de final, de ganar el “Trébol” enfrentaría por la tarde al vencedor de Rosario y San Luis. El sábado habrá jornada libre y el domingo continuarán los partidos con dos por Unión.

Antes del viaje, Nicolás Parrota comentó que “La preparación fue muy buena, una vez por mes venían los chicos de todas las ciudades al Centro para entrenar, tuvimos cuatro o cinco entrenamientos que afianzamos el juego. Las expectativas son las mejores, se armó un muy buen grupo, la idea es que los chicos queden en el sistema para el Argentino Juvenil del 2019, la relación entre los chicos y con los entrenadores fue muy fluida, los chicos educados y aplicados para entender el plan de juego”.

Además, el entrenador de Biguá opinó que “Está muy bueno el fixture, nos toca un cruce difícil con Sur, un equipo fuerte y ordenado, en Semis nos puede tocar con Rosario que no sería nada sencillo. Hay un día libre que nos permitirá afianzar las cosas que no salgan bien en la primer jornada, lo más importante es disfrutar y que los chicos se diviertan”.

Recordemos que el año pasado, por ejemplo, de este torneo salió Franco Pechia, quien a pesar de tener un año menos este año disputó el Campeonato Argentino Juvenil con Mar del Plata.



La delegación partirá este jueves por la mañana desde la sede de la URMDP, que tendrá como presidente de la misma al Consejero Raúl Toma y además de jugadores y entrenadores, tendrá en la preparación física a Allen Bosch, que pertenece al Centro de Rugby.

Seleccionado M16 Desarrollo Mar del Plata:

NOMBRE APELLIDO CLUB ALFARO JUAN CAMARONES BROWN JUAN VILLA GESELL BURCAYSEA SANTIAGO CUDS CASTAÑARES JERONIMO VILLA GESELL CHAYER FRANCISCO CAMPO DE PATO DAGOSTINO MARCO CAMARONES DEL RIO ALVARO CAMARONES GONZALEZ MAURO MIRAMAR RUGBY GUERRA RODRIGO TIRO FEDERAL JURADO MANUEL CAMPO DE PATO LOFFIEGO IVAN CAMPO DE PATO MARCOS VALENTIN NAUTICO NECOCHEA MIGNONE BRUNO CUDS MOLINA SAMUEL MIRAMAR RUGBY NAVARRO ESTANISLAO CAMARONES PEREYRA CAMILO VILLA GESELL PEREZ VOVARD JOAQUIN CUDS REYES AGUSTIN CUDS RUBIO SEGUNDO CAMARONES SAENZ LAUTARO CAMARONES SAYAGO VICTOR HUGO MIRAMAR RUGBY STOCCO ENZO VILLA GESELL VELLAZ FABRICIO CAMPO DE PATO ZENON ZEBERIO TIRO FEDERAL

Fixture :