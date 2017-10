Quejas por la falta de atención médica en la guardia del Hospital Interzonal

En el marco de las diferentes quejas que se vienen realizando por la atención que se brinda en el Hospital Interzonal de Agudos de la ciudad, Carina Pesci, realizó un descargo por medio de las redes sociales por una situación personal que le tocó vivir en el hospital. “Prepárate para una maratón …. donde tú destino final puede ser la muerte”, cuestionó la mujer en el comienzo de su historia.

En tal sentido, la marplatense escribió por medio de Facebook que el sábado en la noche concurrió como primera medida al UPA, Unidad De Pronta Atención, de Punta Mogotes a las 22 horas aproximadamente.

“Se encuentra en el mismo predio del H.I.G.A (Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende ), donde se supone que tenés que ir como primera medida para no colapsar la guardia del H.I.G.A. y un cartel en la puerta de vidrio te recibe diciéndote “NO CONTAMOS CON ATENCIÓN MEDICA, SOLO ENFERMERÍA”, indicó.

Asimismo, explicó: “Entro y un amable policía de la provincia de Buenos Aires, que salió de atrás del mostrador de recepción, me comento que nunca hay médico que él siempre esta solo a lo que le dije que no lo podía creer y me respondió que siempre era así y me sugirió ir a la guardia del Hospital Regional o sea el H.I.G.A.”

“Entré a la renovada guardia del hospital un rato antes de las 23 horas, muy limpita y ordenada la sala de espera, donde en espera a simple viste había aproximadamente 50 personas o más. Me tomaron los datos y me senté a esperar a ser atendido en el TRIAGE”, completó.

En relación a esto último, expresó que “el Triage informatizado permite clasificar los pacientes y caracterizarlos según nivel de gravedad para ser atendidos en los servicios de urgencias de los hospitales de la provincia. Es una normativa de uso internacional adaptado a las necesidades para brindar calidad de atención, además de disminuir los tiempos de espera del paciente realmente crítico” .

“Luego quede a la espera de ser atendida por algún médico. Pasaron las horas..2,3,4…nunca me atendieron y se hicieron las 6 de la mañana. Toda la noche en la guardia del hospital. En dos o tres oportunidades me acerque a la persona que se encontraba en la administración y le pregunte qué pasaba con los médicos que no atendían a lo que me respondió ” que se encontraban arriba y que no sabía cuando iban a bajar”, sostuvo.

A su vez, agregó: “La misma respuesta para mí y para la decena de personas que preguntaban, mientras mucha gente con resignación se iba a su casa, a penar con sus dolores sin que a nadie le importase”.

“¿Arriba en dónde estaban los médicos ? De noche no hay consultorios solo se atiende la guardia. ¿Dónde están los médicos de la guardia que no están atiendo a las 2, 3, 4, 5 de la madrugada ?. Varias personas a las que se les notaba a simple vista la gravedad de su estado esperando a un cirujano que nunca llegaba y a las que les daban la misma respuesta, esto sumado a decenas de historias que te contaban y que pude ver y escuchar mientras esperaba acariciando al par de perros que se refugiaban del frío entre las piernas de quienes esperábamos como quien espera algo que nunca llegará”, relató.

Seguidamente, describió: “Decidí irme entre una angustia y llantos que fue recibida por la pobre empleada a la que le toca escuchar las quejas de todos y le dije que quede constancia y me dijo que no se borran del sistema los turnos dados, además hay cámaras de seguridad por todos lados que espero que estén grabando, mas varios policías que fueron testigos de mi amarga queja”.

“Le dije bien claro que si me pasaba algo, si me moría hago responsable al estado y a la gobernadora, por tanta desidia. Lo mismo hizo otra señora atrás mío que se retiro”, remarcó y apuntó a la vez que “el sistema médico de salud pública está colapsado y nadie hace nada para solucionarlo. Los médicos no quieren trabajar en el sistema público de salud. Una desidia total”.

Por otra parte, se refirió a la señora Gobernadora María Eugenia Vidal: “Le digo que deje de llenarse la boca hablando de salud, mientras los millones y millones de pesos que podía haber invertido en la misma fueron destinados a la campaña política que nos ataco auditiva, y visualmente por todos los medios y los miles trolls twitteros que ayer como último grito saturaban esa red social como una nueva generación de fans de siglo XXI” y

“Se lo digo a la señora Vidal porque es su cara la que venía viendo desde que me levantaba hasta que me acostaba y me hacía pensar si era la misma persona o era una multiplicación de ella ya que no es posible que un gobernante de la más grande provincia de Argentina como lo es Buenos Aires se dedique las 24 hs del día a hacer campaña política ocupando tan importante cargo”, apuntó.

Por último, aclaró: “No pertenezco a ninguna grieta, ni milito en ningún partido. Si pertenezco a la de los argentinos y habitantes de este territorio que creemos que éste puede ser un país, donde podamos contar con los servicios básicos, como Educación, Seguridad y Salud”.