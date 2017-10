Puigdemont se planta: “No perderemos el tiempo con quienes ya han decidido arrasar con el autogobierno en Cataluña”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalmente no comparecerá en el Senado para argumentar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pese a que esa opción estaba sobre su mesa, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, contactó a primera hora de la tarde con los grupos parlamentarios para informarles de que no será así. En la misma llamada, Forcadell ha informado a los portavoces de los partidos de que el pleno del Parlament se celebrará el jueves, a partir de las 16.00.

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, había ofrecido al president comparecer el jueves a las 17.00 horas en comisión y el viernes a las 10 ante el pleno, pero éste ha declinado las dos opciones.

Fuentes soberanistas habían informado que Puigdemont había decidido acudir a la Cámara Alta, aunque finalmente ha descartado hacerlo. ¿El motivo? Que el Gobierno “ya tiene decidido aplicar el artículo 155”, según ha confirmado Presidencia ha confirmado a TV3 y a las agencias de noticias extranjeras Reuters y AFP.

Puigdemont, a través de su cuenta en Instagram, confirmó que no viajará a Madrid: “No perderemos el tiempo con quienes ya han decidido arrasar con el autogobierno en Cataluña”.

Según ha hecho público el Parlament, el orden del día del Parlament ha cambiado, de modo que el pleno empezará mañana a las 16 horas (en lugar de a las 10, como estaba previsto inicialmente) y se reanudará para la tramitación de las propuestas de resolución el viernes a las 10, haciendo imposible que Puigdemont comparezca en el Senado en las dos horas que le había propuesto la Cámara Alta.

En lugar de comparecer Puigdemont personalmente, el gobierno de la Generalitat enviará a la comisión delSenado un documento con sus alegaciones en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En el Senado se tratará la ponencia específica de la Cámara Alta, que emitirá el correspondiente informe sobre la aplicación del 155, donde hará referencia a las posibles enmiendas. Por la tarde se convocará la comisión para debatir y votar definitivamente el dictamen que al día siguiente tendrá que discutir el Pleno del Senado.

Si el Senado tomase su decisión a una hora prudente, el Consejo de Ministros la ratificaría por la tarde y las primeras medidas amparadas por el 155 serán publicadas en el BOE y, por tanto, entrarían en vigor. Pero también cabe la posibilidad de que el Consejo de Ministros no se reúna hasta el sábado y, contando con que el domingo es un día inhábil, la publicación en el BOE se retrasaría hasta el lunes que viene.

“Puigdemont no quiere dialogar”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que no le sorprende que el president Puigdemont no vaya a acudir al Senado a defender sus alegaciones contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña: “A mí no me sorprende que no venga, está claro que no quiere dialogar”, ha dicho.

Méndez de Vigo, que ha hecho estas declaraciones en el Congreso, ha argumentado que “cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, dialogar ni atender a los requerimientos” y ha destacado que esa es la actitud que se ha “visto desde el principio” en el presidente catalán, desde la Conferencia de Presidentes del pasado enero, en la que Puigdemont “dejó la silla de Cataluña vacía”.

Ha recordado el portavoz del Gobierno que luego se le invitó al al Congreso -el pasado mayo- para que explicara en la sede de la soberanía nacional su “pretendido referéndum” y “si quería modificar el articulo 2 de la Constitución” y que “tampoco vino”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa