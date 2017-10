Familiares de las turistas batanenses en la triste espera de sus cuerpos

Después del fallecimiento de las dos turistas oriundas de Batán el viernes pasado en Playa del Carmen, en el marco de una explosión domiciliaria que es materia de investigación, los familiares se encuentran aún a la espera de los cuerpos de las dos jóvenes. “Solo faltaría confirmar fecha y hora de los vuelos, pero calculamos que entre el jueves o viernes estarían acá”, confirmó Carolina la cuñada de una de las chicas a “el Retrato…”

En tal sentida, Carolina, cuñada de Vanesa Díaz, una de las jóvenes que falleció como producto del accidente, expresó que “todavía no se sabe qué día van a venir los cuerpos de las chicas, pero sí se hace cargo todo el seguro que ellas tenían”.

“Solo faltaría confirmar fecha y hora de los vuelos, porque vienen en una bodega especial, pero calculamos que entre el jueves o viernes estarían acá”,comentó Carolina que está casada con el hermano de la joven.

En relación al comunicado que emitió Cancillería, indicó que “desde el primer momento estamos comunicados. Nuestro enojo fue porque cuando hablo el viernes a la noche con ellos, me habían dicho que me iban a ayudar por el tema del pasaporte express de mi cuñado”.

“En Cancillería me atiende solo una chica que está de guardia, le comento lo que había pasado y me dicen que no me podían solucionar nada, porque eso es algo que le correspondía RENAP. Después vino el sistema y se hizo el pasaporte express”, sostuvo a la vez que aclaró que su cuñado tenía vuelo a las 11:20 de la mañana del sábado, pero que “por toda esta situación recién pudo volar el domingo a las 00.47. No pudo llegar a verla”.

En ese contexto, apuntó: “Me da bronca que armen un comunicado con el dolor que tenemos, que todavía encima no están las chicas acá y nos tratan de mentirosos a nosotros. El Consulado en México también está en comunicación permanente, pero personas físicas nunca estuvo nadie con ellos”.

“Me llamaron que ahora el viernes va a ir a buscarlos una persona del Consulado para acompañarlos al aeropuerto. Somos argentinos y se supone que ellos están ahí para darnos una mano”, cuestionó la mujer a la vez que remarcó que desde el país fueron la mamá de Nadia, Gabriela, Martín el hermano mayor de Vanesa y Jorgelina, una amiga en común de ambas chicas. “Solo necesito que las chicas estén acá para poder cerrar algo”, afirmó.

En referencia a la cobertura del seguro de las jóvenes, destacó la labor de la empresa, Universal Assitance. “No hay nada que me pueda quejar, a todo lo están tratando de buscar la vuelta, fueron excelentes con nosotros. Cada duda que tengo ellos tratan de encontrarle una solución por ejemplo en el tema del traslado al país, del hospital, la funeraria, la estadía de los familiares en el hotel, el pasaje y demás”, resaltó.

“Ya está todo organizo: la sala velatoria, el traslado de Buenos Aires hasta Mar del Plata, pero aún queda confirmar la fecha y horario del vuelo”, sostuvo Carolina en diálogo con “el Retrato…”

“Es un pérdida que te desgarra el alma”

Por otro lado, la mujer hizo hincapié en que se encuentran “con la cabeza ocupada en que vuelvan las chicas” y agregó que “hay muchas puertas abiertas, que queremos se empiecen a cerrar. No se puede continuar con la vida normal, porque nunca más va a ser así. Es un pérdida que te desgarra el alma”.

En último lugar, se refirió a los hechos que motivaron la explosión y adelantó que se encuentra abierta una causa penal en la justicia mexicana, en la cual se investiga el origen de la misma, pero que hasta el momento no están los resultados de las pericias. “Lo único cierto es que hubo una explosión. Los otros datos que circulan son falsos, porque los peritos no terminaron de hacer las pericias aún”, concluyó a la vez que aclaró que desde Cancillería le van a ir comunicado el avance de la causa.